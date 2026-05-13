El proyecto Ubuntu de Ucomur sigue apoyando el emprendimiento

El proyecto Ubuntu continúa con su labor de acompañar a personas emprendedoras en la creación de nuevas empresas y empleos en la economía social. Desde su inicio en 2023 ya ha ayudado a la constitución de más de 150 cooperativas, un periodo en el que ha desarrollado 22 talleres de emprendimiento con 575 asistentes.

Tu Antojo, proyecto de Arturo y Víctor, es una de esas cooperativas. Dedicada al servicio de reparto a domicilio de comida, nació en 2025 y ya cuenta con varios trabajadores. “La idea surgió al ver la necesidad de nuestro pueblo, Torre Pacheco, de un servicio de delivery para bares y restaurantes. La mayor dificultad fue la burocracia, ese tema es el que peor gestionamos, pero ahí estaba Ubuntu para ayudarnos en la gestión de las ayudas y asesorarnos”, explican. Así, actualmente con Tu Antojo, que cuenta con unas redes sociales frescas y divertidas, se pueden hacer pedidos de manera rápida y cómoda a través de su app tuAntojo o en www.tuantojo.es.

Torre Pacheco y municipios cercanos. / Ucomur

“Ubuntu se basa en la idea africana del ‘yo soy porque nosotros somos’ y es un programa muy humano: trabaja la motivación y el acompañamiento de la idea de negocio desde una fase inicial hasta su consolidación para que cualquier emprendedor pueda incorporarse al mercado laboral y crear su puesto de trabajo en colaboración con otros socios trabajadores”, explica Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur.

Ayuda y tranquilidad

El proyecto Ubuntu, que da continuidad al anterior Proyecto Antares, se desarrolla en el marco de la convocatoria de subvenciones del Programa de Empleo, Formación, Educación y Economía Social (Efeso), cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Y lo hace poniendo en valor el trabajo en equipo, el aprendizaje compartido y el apoyo mutuo como pilares fundamentales del desarrollo empresarial.

Como el proyecto cooperativo de José y Tere, La Casa de José Jamonería Gourmet, que arrancó en febrero de 2025. Un establecimiento especializado en jamones y productos cárnicos, donde sus dos socios cuentan con una amplia trayectoria profesional en el sector. “Detectamos una deficiencia en el sector del jamón, donde el cliente ya no corta a cuchillo. Empezamos desde cero, sin crédito, con 4.500 euros ahorrados y bastante miedo. Ubuntu nos ayudó a respirar con tranquilidad y poder centrarnos en el negocio”, explican.

La Casa de José Jamonería Gourmet, cooperativa constituida por José y Tere. / Ucomur

El negocio sigue sirviendo tanto físicamente como a domicilio jamón y lomo loncheado al vacío, y ha ido creciendo “gracias a la oportunidad que nos regaló un buen hombre de esos que la vida te pone en el camino sin esperarlo”. Así, el pasado verano abrieron una jamonería-carnicería en La Manga del Mar Menor, generando 10 puestos de trabajo.

Cooperativa de emprendedores

Una iniciativa la del programa Ubuntu que promueve la creación de una cooperativa de emprendedores, concebida como un espacio de tutela, incubación y acompañamiento para validar, testar y pilotar ideas de negocio antes de su salida al mercado. José lo tuvo claro. “Siendo cooperativa todo eran ventajas, con los socios trabajando en igualdad. Me convenció y estoy muy contento de haber elegido tan bien”, recuerda.

Instalaciones de la cooperativa La Casa de José Jamonería Gourmet. / Ucomur

Por su parte, Tu Antojo, que se encuentra en pleno crecimiento - “mes tras mes aumentan los pedidos”-, también supo desde el principio qué formato de empresa elegir. “Elegimos la cooperativa porque los dos socios somos mejores amigos también y lo vimos conveniente por el formato y los valores que tiene, así como por las subvenciones y la tributación”, señalan.

De la mano

Ubuntu, que arrancó en septiembre de 2023 y concluirá en agosto de 2029, pone en valor el trabajo en equipo, el aprendizaje compartido y el apoyo mutuo como pilares fundamentales del desarrollo empresarial. Un programa que apuesta por itinerarios personalizados de emprendimiento, con un acompañamiento que busca garantizar la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas.

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“Recomiendo UBUNTU por que todo es más fácil. Te cogen de la mano, te ayudan, te asesoran y hacen que sea más fácil emprender con tranquilidad. Fue una suerte haber llegado hasta ellos”, asegura José.