El próximo curso escolar ya tiene fecha de inicio en la Región de Murcia

El curso escolar 2026-2027 ya tiene fecha de inicio y fin en la Región de Murcia. El consejero de Educación adelantó este miércoles que el arranque de las clases será, de forma general, el 8 de septiembre para Educación Infantil y Primaria, y finalizarán el día 22 de junio de 2027.

En Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica el periodo lectivo comenzará el día 10 de septiembre y finalizará el día 21 de junio de 2027.

El calendario escolar completo se publicará próximamente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Nuevas aulas gratuitas de 2-3 años en 9 colegios

El Gobierno regional ha invertido 800.000 euros en obras de adecuación de espacios para la creación de nuevas aulas gratuitas de 2-3 años en nueve colegios públicos de la Región. Las obras, que están finalizadas en prácticamente todos los centros educativos, permitirán incorporar 180 plazas gratuitas más de 2-3 años a la oferta del curso 2026-2027.

El próximo curso se ofrecerán más de 9.000 plazas gratuitas en aulas de 0-3años, incrementándose en 300 la oferta de plazas de 0-3 años respecto a este curso escolar.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó hoy las obras de adecuación de espacios en el colegio Nuestra Señora de la Arrixaca (Murcia), junto con la directora del centro, Cristina Portillo, y resaltó “el crecimiento histórico de plazas de 0-3 años en los últimos cursos, con más de 8.400 plazas gratuitas (el 1.400 por ciento de incremento) respecto a las 600 plazas en gratuidad que había en el curso 2022-2023, con el objetivo de ofrecer más servicios gratuitos a las familias, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en todos los territorios de la Región y universalizar la enseña de primer ciclo de Educación Infantil”.

Los centros que contarán con aula 2-3 años el próximo curso son los colegios Nuestra Señora de la Arrixaca y Félix Rodríguez de la Fuente, en Murcia, y los CEIP Francisco Caparrós (Mazarrón), Ricardo Campillo (Santomera), Nuestra Señora de la Esperanza (Calasparra), CEIP Florentino Bayona (Mula), Nuestra Señora del Carmen (Alguazas), Nuestra Señora de los Remedios (Albudeite) y San Agustín (Ojós). Las obras de adecuación de espacios están financiadas en parte con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el colegio Nuestra Señora de la Arrixaca se han invertido más de 95.000 euros para la construcción de la nueva aula con instalación de cambiadores y baños para niños, adecuación del patio exterior, cambio de pavimento, colocación de azulejos, pintura especial, cambio de ventanas y puertas, instalación de sistemas de seguridad salvadedos en ventanas y puertas, y dotación de material infantil. Asimismo, se ha acondicionado un espacio de almacenaje.

Este curso escolar se ofrecen más de 8.700 plazas gratuitas de 0-3años en colegios públicos, las 14 escuelas infantiles de la Comunidad, escuelas infantiles municipales reconvertidas de titularidad y gestión de los ayuntamientos, colegios concertados y escuelas infantiles privadas, con un aumento de más de 1.000 plazas respecto al pasado curso.

Además, el Gobierno regional financiará las cerca de 3.000 plazas de 0-3 años de escuelas municipales infantiles gratuitas para el alumnado, que se crearon con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El presidente de la Región anunció que se destinarán más de 6,2 millones de euros de fondos propios este año para el mantenimiento de estas plazas, cuya financiación europea finaliza este mes.