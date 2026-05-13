El primer pedido de Amazon en España se hizo desde un pueblo de Murcia: nadie esperaba lo que compró

Corría el 15 de septiembre de 2011. Amazon.es acababa de levantar su persiana virtual y, entre la oscuridad de la madrugada, un vecino de este municipio de la Vega Media del Segura realizó el primer pedido que la multinacional estadounidense recibía en España. Un hito que hoy, cuando la compañía cumple 15 años en el país, vuelve a salir a la luz.

Pero, ¿qué fue lo primero que alguien pidió a Amazon en España? La respuesta habla muy bien de la persona que lo pidió.

Ni un televisor ni un móvil ni unas zapatillas

Cuando imaginamos cuál pudo ser ese primer pedido histórico, la mente vuela hacia gadgets tecnológicos o los grandes éxitos de ventas del momento. Nada de eso. El cliente de Archena que inauguró Amazon en España pidió un libro. Y no cualquier libro: un ejemplar del Código Penal.

Un texto jurídico, serio y nada glamuroso, fue el encargado de abrir el camino a lo que hoy es uno de los gigantes de la logística en España. Desde aquel paquete con destino a Archena, la compañía "ha invertido más de 25.000 millones de euros en el país para ampliar plantilla, mejorar su tecnología y expandir su red logística", aseguran.

De los libros al día a día de millones de hogares

Lo que empezó enviando libros se ha convertido en parte del día a día de millones de familias españolas. Amazon cuenta hoy "con alrededor de 40 instalaciones logísticas, más de 20.000 puntos de recogida y una plantilla de más de 28.000 trabajadores que representan más de 100 nacionalidades y ocupan más de 400 posiciones diferentes en todo el país".

"Hace 15 años, los clientes españoles nos abrieron las puertas de sus casas. Desde entonces, les estamos muy agradecidos y trabajamos cada día para hacerles la vida más fácil, entregándoles lo que necesitan, estén donde estén, de la forma más rápida y sostenible posible. Estamos muy orgullosos de cómo Amazon ha crecido junto a España: con las más de 17.000 pymes que venden en nuestra tienda, las 28.000 personas que forman nuestro equipo y junto a los millones de clientes que confían en nosotros", señaló Ruth Díaz, directora general de Amazon para España y Portugal.

El futuro, con la vista puesta en Aragón y Valencia

La compañía no frena. En los próximos meses abrirá un nuevo centro logístico en Zaragoza y una estación logística en Paterna (Valencia), reforzando así su capacidad de servicio en todo el territorio nacional.

Y las cifras del futuro son todavía más ambiciosas: Amazon ha anunciado una inversión total de 33.700 millones de euros en la próxima década para ampliar su infraestructura de centros de datos en Aragón e impulsar la innovación en inteligencia artificial en Europa.

En cuanto a las empresas españolas, el gigante del comercio electrónico presume de su impacto en las pymes: "tres de cada cuatro que venden en su plataforma exportan al extranjero, superando los 1.200 millones de euros en ventas internacionales anuales". Todo eso arrancó una noche de septiembre en Archena. Con un Código Penal.