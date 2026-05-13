Sanidad
Murcia fue la segunda región con mayor gasto sanitario sobre su PIB en 2024
El desembolso alcanzó los 3.398 millones, con 2.155 euros por habitante, casi 200 más que la media nacional
EFE
Murcia fue en 2024 la segunda región con mayor porcentaje de gasto sanitario respecto a su producto interior bruto (PIB) regional, un 8%, y la octava en euros por habitante, 2.155, con un global de 3.398 millones, un 2,2 % más que el 2023, el tercer menor aumento según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad en su web.
De ese total, el gasto en personal, de 1.700 millones, supuso la mitad, el tercer mayor porcentaje por autonomías, y el de formación de sanitarios residentes, de 78, el 4,6%, el noveno menor.
A farmacia fueron 505 millones, el 14,9%, el sexto menor; a atención hospitalaria y de especialistas, el 63,5 %, el octavo mayor, y a la prestada en centros de salud, el 13,7%, el séptimo menor.
Desde el Gobierno murciano han destacado que su gasto por habitante está casi 200 euros por encima de la media española a pesar de ser una de las comunidades autónomas peor financiadas.
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