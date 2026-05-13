López Miras reivindica ante los directivos una España "que cuide el talento y respete el esfuerzo de sus empresas"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, reivindicó este miércoles una España "que cuide el talento y respete el esfuerzo de sus empresas". Durante el coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Murcia, López Miras defendió que el futuro de los territorios depende de su capacidad para "atraer, cuidar y retener talento".

En este sentido, López Miras aseguró que "las sociedades que más van a prosperar en los próximos años no serán las que más gasten, ni las que mejor dominen el relato político", sino "las que mejor sepan cuidar su talento, las que más respeten el esfuerzo de sus empresas" y "las que generen oportunidades reales para sus ciudadanos".

Lo dijo al poco de darse a conocer precisamente que la Región de Murcia lideró la creación de nuevas empresas a nivel nacional durante el primer trimestre del año, con un total de 1.079 de nuevos negocios entre enero y marzo y con un crecimiento del 43,8%, muy por encima de la media nacional (28,6%), según los datos del INE.

El presidente regional subrayó durante su intervención que "el talento seguirá siendo lo más valioso de cualquier organización" y advirtió de que ese talento "se va cuando siente que no encuentra oportunidades". En este sentido, lamentó que muchos jóvenes españoles terminen marchándose del país porque encuentran fuera "mejores condiciones".

Más oportunidades para no marcharse fuera

Frente a ello, López Miras afirmó que la Región de Murcia trabaja para "generar oportunidades aquí, y que ese talento no se marche". Por eso, explicó, el Gobierno regional apuesta por "bajar impuestos, simplificar burocracia y crear un entorno donde quien quiera emprender e invertir encuentre facilidades en lugar de obstáculos".

El jefe del Ejecutivo autonómico aseguró que esa política “está dando resultados” y recordó que la Región de Murcia “es hoy una de las comunidades que más crece económicamente de toda España". En concreto, destacó que "fuimos la segunda comunidad con mayor crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año", además de crecer un 4,4 por ciento en 2024 y un 3,1 por ciento en 2025, "por encima de la media nacional".

Presume de "bajar impuestos, simplificar burocracia" y facilitar el emprendimiento

Asimismo, resaltó que la Región acaba de alcanzar "su récord histórico de empleo", con 717.000 ocupados al cierre del primer trimestre. Igualmente, recordó que la Región de Murcia es “la autonomía que más empleo ha creado en el último año” y “la líder en creación de empresas en el primer trimestre de 2026”.

“Lo importante no son únicamente las cifras. Lo importante es lo que reflejan esos datos”, señaló López Miras, quien aseguró que esos indicadores demuestran que “hay cada vez más empresas apostando por esta tierra” y “cada vez más familias que no tienen que marcharse fuera”.

"La estabilidad y la confianza tienen más valor que nunca"

El presidente regional defendió, asimismo, que "la estabilidad y la confianza tienen más valor que nunca" en un contexto marcado por la incertidumbre económica y los conflictos internacionales. Sin embargo, lamentó que España lleve "demasiado tiempo instalada en el corto plazo, en el ruido y en la falta de reformas importantes".

Al respecto, el máximo responsable autonómico criticó que el Gobierno central "está tan centrado en mantenerse en el poder como sea, que directamente no tiene capacidad de trazar un rumbo para este país".

López Miras resaltó que "no puede haber cohesión social duradera sin una economía fuerte" y reivindicó el papel de las empresas y de quienes "arriesgan y crean puestos de trabajo". "Los que sacan España adelante con sus impuestos son los ciudadanos y las empresas, trabajando duro cada día", afirmó.