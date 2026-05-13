La lluvia obliga a aplazar el XX Campeonato de Atletismo de Ucoerm

El XX Campeonato de Atletismo organizado por Ucoerm, previsto para los días 7 y 8 de mayo en el Estadio Monte Romero del campus universitario de Espinardo (Murcia), tuvo que ser aplazado a causa de la lluvia. Tras unos primeros compases en los que el tiempo dio tregua y se celebró el desfile de todos los participantes y algunas pruebas, el agua obligó a parar la competición y los responsables decidieron posponer la cita para garantizar la seguridad de todos los atletas.

Este campeonato reunía a 49 centros educativos de distintos municipios y unos 2.200 participantes en categorías benjamín, alevín, infantil y cadete. La cita, una de las más destacadas del calendario educativo y deportivo de la Región de Murcia, propone pruebas como salto de longitud y altura, lanzamiento de peso y velocidad, tanto individual como por relevos. Ahora se trabaja para fijar nuevas fechas en el mismo escenario antes del fin del curso escolar.

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El campeonato, ya una tradición para los centros integrados en Ucoerm, cuenta con la colaboración de diversas entidades, como DAEN, el Ayuntamiento de Murcia, el Gobierno de la Región de Murcia y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia.