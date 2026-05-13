La lluvia obliga a aplazar el XX Campeonato de Atletismo de Ucoerm
El mal tiempo obligó a su suspensión al poco de empezar la primera jornada y ahora se trabaja para fijar nuevas fechas
El XX Campeonato de Atletismo organizado por Ucoerm, previsto para los días 7 y 8 de mayo en el Estadio Monte Romero del campus universitario de Espinardo (Murcia), tuvo que ser aplazado a causa de la lluvia. Tras unos primeros compases en los que el tiempo dio tregua y se celebró el desfile de todos los participantes y algunas pruebas, el agua obligó a parar la competición y los responsables decidieron posponer la cita para garantizar la seguridad de todos los atletas.
Este campeonato reunía a 49 centros educativos de distintos municipios y unos 2.200 participantes en categorías benjamín, alevín, infantil y cadete. La cita, una de las más destacadas del calendario educativo y deportivo de la Región de Murcia, propone pruebas como salto de longitud y altura, lanzamiento de peso y velocidad, tanto individual como por relevos. Ahora se trabaja para fijar nuevas fechas en el mismo escenario antes del fin del curso escolar.
El campeonato, ya una tradición para los centros integrados en Ucoerm, cuenta con la colaboración de diversas entidades, como DAEN, el Ayuntamiento de Murcia, el Gobierno de la Región de Murcia y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia.
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