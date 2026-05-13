Juan Antonio Pedreño, protagonista del desayuno informativo del Fórum Europa

Mañana jueves, 14 de mayo (9:00 horas), el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, será el invitado del desayuno informativo del Fórum Europa, una de las tribunas de referencia en el ámbito político, económico y social de España. El encuentro, organizado por Nueva Economía Fórum bajo el mecenazgo de Asisa y Solaria, tendrá lugar en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. La participación de Pedreño, que será presentado por el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de España, Antón Costas, supone una oportunidad para poner en valor el papel del cooperativismo en el actual contexto económico y social.

Fórum Europa está considerado como una de las plataformas de análisis y reflexión más relevantes del país sobre los principales asuntos de actualidad. Desde el inicio de sus actividades, ha acogido a representantes de las altas instituciones españolas y de la Unión Europea, líderes políticos, responsables de organizaciones empresariales y sociales, así como a destacados dirigentes internacionales.