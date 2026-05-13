El 'gusano de barco' perfora los históricos balnearios del Mar Menor

Una diminuta especie marina ha puesto en jaque a varios de los balnearios más emblemáticos del Mar Menor. Mientras la temporada estival se aproxima y vecinos y visitantes esperan la reapertura de estas instalaciones, técnicos y administraciones trabajan contrarreloj para frenar el deterioro provocado por el llamado 'gusano de barco', un molusco capaz de perforar la madera desde el interior hasta comprometer la estabilidad de las estructuras.

El Gobierno regional ha puesto en marcha un plan de actuación urgente para garantizar la seguridad y tratar de reabrir este verano parte de los balnearios del Mar Menor clausurados tras detectarse importantes daños en su estructura. El problema tiene su origen en la acción del molusco bivalvo Teredo navalis, también conocido como 'broma', una especie procedente del Atlántico norte especialmente agresiva con la madera sumergida.

Balneario de Los Urrutias, en el Mar Menor. / CARM

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ya trabaja en la sustitución de los postes más deteriorados por materiales plásticos resistentes al molusco. El objetivo es recuperar cuanto antes estas instalaciones de cara a la campaña turística y al incremento de usuarios durante los próximos meses.

El director general del Mar Menor, Víctor Serrano, explicó que la prioridad del Ejecutivo autonómico pasa por "garantizar la seguridad de los usuarios y evitar cualquier mínimo riesgo". Según detalló, las clausuras preventivas se adoptaron tras las inspecciones técnicas realizadas antes de Semana Santa, cuando se detectó un deterioro avanzado en varias estructuras.

Reunión de informativa del director general Víctor Serrano, este miércoles con representantes vecinales de Los Urrutias, Punta Brava, El Carmolí y Estrella de Mar / CARM

Los análisis realizados han confirmado la rápida capacidad destructiva del molusco. Aunque externamente la madera puede aparentar un estado aceptable, el interior queda completamente perforado por galerías en apenas unas semanas. "Estamos trabajando con criterios exclusivamente técnicos y preventivos para aplicar la mejor solución posible en cada balneario", señaló Serrano.

El responsable autonómico participó este miércoles en una reunión informativa junto a representantes del Ayuntamiento de Cartagena y técnicos de ambas administraciones con asociaciones vecinales de Los Urrutias, Punta Brava, El Carmolí y Estrella de Mar. Durante el encuentro se trasladó que tres de los cinco balnearios cerrados —Urrutias, Iglesia y Estrella de Mar— podrían reabrirse este verano tras una primera intervención de emergencia.

La situación es más compleja en Punta Brava y El Caletón, donde el deterioro obliga prácticamente a plantear una reinstalación integral. En esta primera fase se sustituirán los postes desaparecidos o más dañados, mientras que la renovación completa de los cerca de 800 pilotes existentes quedará para una actuación posterior.

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Además, Serrano vinculó el agravamiento del problema a la influencia de la rambla de El Albujón. Según indicó, los balnearios situados más cerca de esta zona son los más afectados debido al aporte continuo de agua dulce y nutrientes. El director general reclamó nuevamente al Ministerio para la Transición Ecológica medidas estructurales que reduzcan la presión sobre el ecosistema del Mar Menor.