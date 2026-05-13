El Foro sobre Absentismo Laboral echa a andar: así quiere frenar la Región el aumento de bajas entre los trabajadores

¿Cómo hacerle frente y tratar de atajar "de raíz" un problema "estructural" por el que cientos de trabajadores de la Región de Murcia faltan cada día a su puesto de trabajo? El alza del absentismo laboral por incapacidad temporal en la Región de Murcia preocupa hasta el punto de que se sitúa un punto por encima de la media nacional (5,5) y ya supone un coste de 2,6 millones de euros cada día para empresas y Seguridad Social (952 millones tan solo el año pasado, una cifra que supone el 2,29 % del PIB regional).

Casi cuatro de cada diez de este tipo de situaciones (38%) se deben principalmente a enfermedades musculoesqueléticas, como lumbalgias, cervicalgias, hernias discales, tendinitis por sedentarismos prolongados en oficinas, malas posturas o manipulaciones de cargas pesadas...

Pero en los últimos años vienen irrumpiendo con fuerza las bajas vinculadas a la salud mental, con un aumento del 80% desde 2017: problemas como ansiedad, depresión, el burnout o estrés crónico ya representan el 22% del total de las incapacidades temporales, unos datos "importantes y preocupantes" que se quieren afrontar "con diálogo y colaboración" para tratar de ponerle freno.

La ausencia de empleados en sus puestos de trabajo cuesta ya cerca de mil millones al año en Murcia, por encima de la media nacional

Así lo señaló este miércoles la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante la constitución del Foro Regional sobre Absentismo Laboral, un acto al que también acudió el consejero de Salud, Juan José Pedreño, el presidente de la patronal Croem, Miguel López Abad, las dos secretarias generales de Comisiones Obreras y UGT, Teresa Fuentes y Paqui Sánchez, respectivamente; y otros representantes de diferentes organizaciones sectoriales y de quienes gestionan los procesos de incapacidad temporal, como el Colegio de Graduados Sociales y la Asociación de Mutuas.

"Estamos ante un fenómeno estructural que afecta especialmente a las pymes y a los sectores económicos más intensivos en trabajo presencial, además de repercutir en la competitividad de la Región de Murcia", advirtió López Aragón.

Asistentes al Foro Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social

Juan José Pedreño, consejero de Salud

Miguel López Abad, presidente de Croem

Alfonso Hernández, presidente de Fremm

Juan Antonio López Abadía, presidente de Agrupal

Joaquín Gómez, presidente de Apoexpa

Alfonso Hernández Quereda, decano del Colegio de Graduados Sociales

Eduardo Ruiz, presidente de la Asociación de Mutuas (AMAT)

Teresa Fuentes, secretaria general de CCOO

Paqui Sánchez, secretaria general de UGT

María Luisa Lucas, secretaria general de Frecom

César Nicolás, secretario general de Agrupal

Encarna del Baño, secretaria de Salud Laboral y Coordinación Comarcal de UGT

Medidas para atajar el problema

La consejera anunció que desde su departamento pondrán en marcha diversas medidas dirigidas tanto a empresas como a trabajadores, a través del Servicio de Información y del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, como programas de bienestar laboral, asesoramiento a empresas con mayores índices de absentismo, guías sectoriales específicas para cada actividad económica y programas de formación en ergonomía y salud mental en colaboración con el Colegio de Psicólogos.

Por su parte, el consejero Pedreño también resaltó que la Comunidad contará con un grupo de trabajo integrado por profesionales del Servicio Murciano de Salud (SMS) y de los servicios de inspección sanitaria cuyos integrantes recibirán "formación específica para abordar con garantías estos procesos, especialmente aquellos casos de incapacidad temporal inferiores a 365 días y que superen los estándares establecidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social para determinadas patologías".

El responsable autonómico de Salud también señaló que estos expertos, que se centrarán sobre todo en las patologías más prevalentes (musculoesqueléticas y de salud mental), supervisarán las propuestas de alta planteadas por las mutuas, "siempre respetando el criterio de los médicos y los derechos de los trabajadores". Además, Pedreño defendió que este trabajo permitirá mejorar la prevención de riesgos laborales y la intervención en los procesos de recuperación de las incapacidades temporales.

"Una enfermedad es una causa justificada"

Las dos representantes sindicales de CCOO y UGT mostraron su apoyo a la creación del Foro, aunque mostraron su desacuerdo con el uso del término 'absentismo' para referirse a las bajas médicas por incapacidad temporal. "Entendemos que los datos que se están manejando son bajas por incapacidad temporal y no absentismo", dijo Fuentes. En la misma línea, Sánchez subrayó que "una enfermedad es una causa justificada" y defendió que "el absentismo no puede ser una incapacidad temporal".

Ambas dirigentes sindicales insistieron en que el debate debe centrarse en la salud laboral y en las condiciones de trabajo, indicando que "aquí de lo que estamos hablando son derechos, derechos constitucionales", dijo Fuentes asegurando que "tanto el derecho a la salud y a una buena recuperación como el derecho al trabajo". Además, recordó que el aumento de las incapacidades temporales también está relacionado con el crecimiento del empleo y de los salarios durante los últimos años.

Croem reclama reducir la duración media de las bajas y reforzar el papel de las mutuas, mientras los sindicatos exigen centrar el debate en la salud laboral y los derechos de los trabajadores

Por su parte, su homóloga en UGT reclamó que se investiguen las causas que están detrás del aumento de las bajas y reivindicó un mayor reconocimiento de las enfermedades profesionales en España y advirtió de que "los trabajadores de esta Región se someten a sueldos inferiores a la media nacional y eso repercute en su salud mental".

"Más del 50% del coste lo asumen las empresas"

Por último, el presidente de la Croem, que resaltó que "no hablamos solo de dinero, sino también de salud", recordó como ha hecho en reiteradas ocasiones que desde 2018 se viene produciendo un incremento de trabajadores que día a día dejan de acudir a trabajar, y eso genera un "importante coste laboral", no solo para la administración, sino también para los negocios.

"Más del 50% de ese coste lo asumen directamente las empresas y los empresarios, que están preocupado por sus trabajadores y que necesitan que acudan al trabajo con salud, motivados y en condiciones de desarrollar su actividad y ganarse la vida", expuso López Abad. Más allá de la "polémica" sobre el término de 'absentismo laboral', el máximo representante de la patronal regional apuntó que "la realidad es que está aumentando la falta de personal en los puestos de trabajo y hay actuar".

En este sentido, volvió a defender la intervención de las mutuas, sobre todo en las bajas por problemas musculoesquelécticos, ante una duración media que supera en más de cinco días a la de la media nacional y por encima de los 60 días.

"Si conseguimos reducir esos tiempos, será positivo para la salud del trabajador, para las empresas y para toda la sociedad. De eso se trata: de sentarnos, dialogar y alcanzar acuerdos que protejan tanto la salud de los trabajadores como la de las empresas", concluyó López Abad.