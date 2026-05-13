La firma de nuevos contratos superará la barrera de los 22.000 durante el verano en la Región

La Región de Murcia generará más de 22.000 contratos durante la campaña de verano de 2026, lo que supone un incremento del 11,3% respecto al año anterior, cuando se firmaron 19.770 contratos, según las previsiones de Randstad. Este crecimiento se sitúa por debajo de la media nacional (12,2%), en un contexto de incremento generalizado de la contratación en la mayoría de las comunidades autónomas.

Al igual que ocurre en el conjunto del país, el sector de la hostelería y restauración concentrará la mayor parte de las contrataciones previstas durante la campaña de verano en la Región de Murcia. En el ámbito nacional, la campaña de verano generará 790.245 contrataciones, lo que supone un incremento del 12,2% respecto al año anterior, cuando se registraron 704.435 contratos.

En este contexto, la Comunidad se encuentra en un volumen que la sitúa en una posición intermedia dentro del conjunto autonómico, en niveles similares a Aragón (23.465 contratos), Castilla la Mancha (33.230) o e Islas Baleares (33.980), aunque todavía lejos de las comunidades con mayor peso en la contratación veraniega, como Andalucía (142.480), Cataluña (121.325) y Madrid (102.740).

Menos que en otras comunidades

En conjunto, estas tres regiones concentrarán cerca de la mitad de las contrataciones que se realizarán en todo el país durante esta campaña. En cuanto a la evolución interanual, Murcia se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional, y a un nivel de crecimiento similar al de Aragón (+11,1%), Extremadura (+11,2%) y País Vasco (+11,4%), aunque alejado de los mayores incrementos previstos para Islas Baleares (+17,2%), Cantabria (+13,2%) o Andalucía (+13,2%).

A nivel nacional, el sector de la hostelería generará 389.330 contratos, lo que representa cerca del 49,3% del total, con un crecimiento del 24% respecto a 2025. En segundo lugar, se sitúa el sector del transporte y la logística, que generará 219.720 contratos (27,8% del total), aunque registra un descenso del 5,1%.

Por su parte, el comercio aportará 152.105 contratos, lo que supone el 19,2% del total, con un crecimiento del 10,6%. Finalmente, el sector de ocio y entretenimiento registrará 29.090 contratos, con el mayor incremento relativo (+35,1%), impulsado por eventos y actividades estivales.

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