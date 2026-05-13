La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), a través de su presidente, Santiago Martínez, y en nombre de su Consejo Rector, quiere expresar su más sentido pésame por el fallecimiento del alcalde de la ciudad de Murcia, José Ballesta Germán, al tiempo que hace llegar sus condolencias a su familia, amigos y compañeros de Corporación municipal y partido.

Desde la federación de cooperativas quieren resaltar la «enorme figura» de José Ballesta tanto en lo institucional, firme defensor del campo y del sector agro, especialmente en lo referido a la defensa de las infraestructuras hídricas como pilares de la economía regional, así como en lo personal, siendo un interlocutor cercano «y con principios y valores en consonancia absoluta con el cooperativismo».

La federación destaca que el primer edil del Ayuntamiento de Murcia siempre estuvo al lado del campo y el sector agro / RUBÉN ARAGÓN

Al servicio de las personas

En este sentido, Fecoam recuerda cómo el regidor murciano «entendía a la perfección a los agricultores y ganaderos de esta Región», y, sobre todo, supo reconocer «cómo las miles de familias del sector primario construían el futuro cada día con sus manos, su esfuerzo y su talento».

La institución quiere agradecer así el compromiso personal e institucional de José Ballesta con el cooperativismo, «implicándose siempre que tuvo oportunidad».

Como el propio Ballesta resaltaba en el cuarenta aniversario de Fecoam en abril de 2025, «el cooperativismo agroalimentario no solo ha transformado la Región de Murcia, sino también la vida de sus pueblos». En este sentido, añadía que «el cooperativismo representa certezas, principios y valores sólidos que resisten el paso del tiempo», porque este no es solo un modelo productivo, «sino una forma de entender el mundo».

Fecoam destaca el compromiso de José Ballesta con el cooperativismo agroalimentario / RUBÉN ARAGÓN

Para el primer edil municipal, el cooperativismo agroalimentario era «parte esencial de la identidad de nuestra Región, un modelo de convivencia, poniendo la economía al servicio de las personas».

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De esta manera, Consejo Rector, cooperativas y trabajadores de la federación agradecen una vez más el trabajo de José Ballesta no solo por las personas y familias de Murcia como alcalde del municipio, sino también de toda la Región de Murcia a través de los diferentes cargos institucionales de responsabilidad que tuvo a lo largo de los años en la Universidad de Murcia y en el Gobierno regional.