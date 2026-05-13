Fecoam y Croem acercan la FP Dual hasta las cooperativas agroalimentarias

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) colabora con el Servicio Croem Dual, impulsado por la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM), y financiado por la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia.

Este servicio facilita la participación de empresas del sector en la Formación Profesional Dual, una modalidad que permite formar a jóvenes en entornos reales de trabajo e incorporar talento cualificado adaptado a las necesidades de la empresa.

A través de Proyecto Croem Dual, Fecoam hace partícipe a todas sus empresas asociadas, conectando empresas con centros educativos de forma sencilla, eficaz y gratuita, ofreciendo acompañamiento integral en todo el proceso.

Como explican desde la federación, esta colaboración con la patronal regional impulsa la FP Dual y la formación especializada «como unas herramientas clave para dotar a las cooperativas de talento joven cualificado, ayudando a frenar así el abandono de explotaciones agrícolas y ganaderas.

Reto de relevo generacional

Para Fecoam, el sector agro se enfrenta a un marcado envejecimiento en la población activa agraria, liderando la Unión Europea en este indicador, con un 41 por ciento de los jefes de explotación mayores de 65 años. Por contra, los jóvenes representan tan solo el 9,8 por ciento de la base social de las cooperativas.

El relevo generacional en el campo «no es solo un objetivo, es una necesidad urgente», remarcan desde la institución. Por ello, iniciativas como la FP Dual, que refuerza el empleo joven y la responsabilidad social, incorporando talento joven a los equipos y empresas, formándolos, «es una iniciativa que debemos fomentar», afirma Pedro Sánchez, responsable del departamento de Formación de la federación.

En este sentido, «debemos remar todos en la misma dirección: administraciones, instituciones, cooperativas y entidades financieras tienen que ser el motor de un cambio basado en la eficiencia y la modernización». Solo mediante medidas concretas como esta FP Dual conseguiremos que los jóvenes vean en la agricultura un proyecto de futuro», destaca Sánchez.

Varios jóvenes están desarrollando su formación en la federación de cooperativas dentro de este programa. / R. A.

Por otro lado, Pedro Sánchez también remarca que desde Fecoam «nos encontramos plenamente comprometidos con la labor formativa, porque creemos que la formación es la base para el desempeño eficaz de cualquier actividad».

Por eso, desde la federación, además de iniciativas como la FP Dual junto con Croem, «planificamos, coordinamos e impartimos charlas, jornadas técnicas y seminarios relacionados con diferentes temas de interés para nuestras entidades asociadas».

Con esta labor de formación «contribuimos en nuestro objetivo principal de favorecer en todo momento a nuestras cooperativas, dotándolas de los conocimientos necesarios para actuar en cualquier situación que competa su faceta agroalimentaria.

Formación bonificada

Otra de las acciones que se implementan y desarrollan desde Fecoam es la formación bonificada. Desde el departamento de Formación de la federación recuerdan que todas las empresas, por cotizar en concepto de formación profesional a la Seguridad Social del Estado, disponen de un crédito anual que se puede destinar para formar a sus trabajadores a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Esta formación de sus trabajadores puede llegar a estar bonificada hasta el 100% del coste total.

Así, este crédito anual del que disponen las empresas hasta final de año, en caso de no ser utilizado, se pierde, por lo que, «es importante que todas aquellas empresas que no hayan agotado, o incluso no hayan hecho uso ninguno de estos fondos, utilicen el crédito para acciones formativas útiles y de interés tanto para los trabajadores como para la propia entidad».

Fecoam dispone de un departamento de Formación que cuenta con una amplia oferta formativa tanto presencial como en formato virtual y e-learning, que puede adaptarse a las necesidades de los trabajadores de las empresas del sector agro. Además, el equipo de la federación de cooperativas se encarga de gestionar toda la documentación.

En este sentido, como indican desde la federación, «nos adaptamos a las necesidades de cada una de las diferentes empresas, gestionando su crédito y la documentación necesaria para formación bonificada, adaptándonos a sus necesidades, diseñando acciones formativas específicas».

Noticias relacionadas

La formación que se puede desarrollar a través de FUNDAE está dirigida a trabajadores en activo, pudiendo participar de las iniciativas de formación tanto las personas empleadas de empresas privadas como aquellos fijos-discontinuos que se encuentren en periodos de inactividad.