El doctor Felices revela lo que muchos no están contando sobre el hantavirus: "No estamos como en 2020"

Hantavirus. La palabra lleva días ocupando portadas, telediarios y conversaciones de WhatsApp desde que se confirmaran los casos vinculados al crucero MV Hondius en España. Y con ella regresó algo que muchos creían superado: el miedo.

Ese miedo casi instintivo que llevó a los ciudadanos de la Región, justo al resto del planeta, hace cinco años a vaciar los supermercados y a no salir de casa durante semanas. Pero antes de que cunda el pánico, hay quien pide que se respire hondo.

"La tele no te está contando toda la verdad"

El doctor Felices, médico del hospital Rafael Méndez de Lorca, con una activa presencia en redes sociales bajo el perfil de Instagram @doctorfelices, publicó un vídeo que en pocas horas se ha compartido masivamente. Su mensaje es directo: los medios están ofreciendo una imagen incompleta de la situación. Y eso, advierte, genera una alarma innecesaria.

"Llevamos días viendo titulares catastróficos por los casos de Alicante y Barcelona que nos hicieron revivir los peores fantasmas de 2020", escribe en el post que acompaña al vídeo. "Pero antes de que prepares el búnker y empieces a hacer acopio de papel higiénico, dale al play." Lo que explica a continuación tiene mucho sentido.

Primera clave: con este virus puedes protegerte antes

El doctor Felices arranca con un dato que cambia radicalmente la percepción del riesgo. Con la covid, el peligro era invisible: podías estar hablando con alguien sin síntomas y contagiarte sin enterarte. Con el hantavirus, la ecuación es diferente.

"El hantavirus te lo transmite una persona que tiene muchos síntomas", explica el médico. Eso significa que el contagio no llega de forma silenciosa. Y esa diferencia, que los titulares no suelen destacar, es clave: te da margen para protegerte.

Así fue el desembarco de los últimos pasajeros del ‘MV Hondius’ afectado por hantavirus. / Lucía Feijoo Viera / PI STUDIO

Segunda clave: no llegamos a ciegas

Aquí entra el segundo argumento, y es uno que los medios pasaron por alto en buena parte de su cobertura. El hantavirus no es un enemigo desconocido. La ciencia sabe cómo actúa, qué hace en el organismo y cómo hay que manejarlo clínicamente.

"La covid era un virus nuevo. Necesitábamos tiempo para saber su comportamiento y cómo te daña", recuerda el doctor Felices. Con el hantavirus esa incertidumbre no existe. No hace falta encerrarse en casa mientras los expertos estudian a qué se enfrentan.

La situación real en España: más controlada de lo que parece

Mientras el vídeo del doctor Felices se comparte en miles de grupos, los datos oficiales apuntan a una situación bajo control. El único paciente que dio positivo en España permanece aislado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Gómez Ulla de Madrid, un centro dependiente del Ministerio de Defensa.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, describió su estado en TVE: "Sigue teniendo síntomas pero está estabilizado. Comenzó con cierta dificultad respiratoria, fue atendido con oxígeno-terapia, comenzó a mejorar y estaba estabilizado según las últimas noticias". Padilla confía en que "evolucione de manera totalmente favorable".

Los otros 13 pasajeros del crucero trasladados a España dieron negativo en la PCR. Según el nuevo protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública, si el día 7 de aislamiento confirman que siguen sin estar contagiados, podrán recibir visitas con equipos de protección y realizar salidas supervisadas por las zonas comunes del hospital.

La mujer de Alicante: tres negativos y sin síntomas

El caso que más expectación generó en la Comunidad Valenciana también ofrece buenas noticias. La joven de 32 años ingresada en el Hospital de Sant Joan de Alicante dio negativo en las tres pruebas PCR realizadas hasta ahora, según confirmaron la Conselleria de Sanidad.

La mujer, que permanece asintomática, fue localizada por las autoridades sanitarias tras recibir un aviso del Sistema Europeo de Alertas. Viajó en el mismo vuelo del 25 de abril en el que también lo hizo la que se considera paciente uno: una mujer de 69 años que falleció dos días después en Johannesburgo tras contraer el virus a bordo del MV Hondius. La alicantina, según explicó Padilla, estuvo sentada dos filas por detrás de ella durante el trayecto.

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. / EFE

Con tres PCR negativas, la paciente pasa ahora a considerarse un contacto en seguimiento. Se le realizará una nueva prueba el próximo viernes, a los siete días desde su ingreso, tal y como establece el protocolo del Ministerio. Mientras tanto, permanece aislada en una habitación de presión negativa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del hospital alicantino, un sistema diseñado para impedir que cualquier agente infeccioso en el aire pueda salir al exterior de la sala.

La tercera clave: no somos los mismos que en 2020

El doctor Felices guarda su argumento más importante para el final, el que según él mismo señala "tiene que ver con el mayor aprendizaje que nos dio la pandemia de covid-19."

"Tanto los sanitarios como tú hemos aprendido de la pandemia del coronavirus y tenemos mecanismos y conocimientos que antes no teníamos que nos permiten adaptarnos mejor a esta situación", afirma el médico. Cinco años después de aquel marzo que lo cambió todo, los protocolos existen, los hospitales saben cómo actuar y la ciudadanía conoce las medidas básicas de protección.

"La ciencia sirve para quitar el miedo. Cero pánicos, mucha cabeza", concluye en su post. Un mensaje que, a juzgar por la cantidad de veces que se compartió, muchos estaban esperando escuchar.