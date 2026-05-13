Vox reclama una línea exclusiva de mercancías entre Alicante y Murcia dentro del Corredor Mediterráneo

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España para conocer si tiene previsto impulsar una línea ferroviaria exclusiva para mercancías entre Monforte del Cid y Murcia, con conexiones hacia Cartagena y Alcantarilla, dentro de la planificación del Corredor Mediterráneo.

La diputada de Vox Lourdes Méndez recordó que diferentes plataformas ciudadanas vinculadas al sector logístico vienen reclamando desde hace meses una infraestructura específica para mercancías, al considerar que la actual red compartida con trenes de pasajeros resulta "insuficiente para absorber el creciente tráfico ferroviario del sureste español".

A renglón seguido, señaló que "el trazado propuesto permitiría descongestionar el corredor Alicante-Murcia, evitar el paso de mercancías por el núcleo urbano de Murcia y reforzar la conexión ferroviaria con los principales puertos y centros logísticos de la Región".

La diputada Lourdes Méndez urge a resolver los cuellos de botella ferroviarios en Elche

Méndez denunció "la falta de compromisos concretos y plazos definidos por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible respecto a esta infraestructura estratégica, así como la persistencia de importantes cuellos de botella, especialmente en el tramo de Elche, donde varios kilómetros de vía única obligarán a compartir infraestructura entre trenes de pasajeros y mercancías, incluidas mercancías peligrosas, una vez entre en funcionamiento completo el Corredor Mediterráneo".

Entre las preguntas formuladas, Vox muestra interés por si el Ejecutivo progresista tiene previsto, además de impulsar una línea ferroviaria exclusiva para mercancías entre Monforte del Cid y Murcia, si asume compromisos concretos para resolver la saturación y el tráfico mixto de mercancías y pasajeros, si contempla incluir las bifurcaciones ferroviarias hacia Cartagena y Alcantarilla para garantizar el acceso a los principales nodos logísticos y portuarios de la Región de Murcia y si prevé adoptar medidas para solucionar el cuello de botella ferroviario de Elche, evitando así que mercancías peligrosas compartan vía única con trenes de pasajeros.

Méndez señaló "la necesidad de que el Gobierno central deje de marginar a la Región de Murcia en materia de infraestructuras ferroviarias y acometa inversiones reales que permitan mejorar la competitividad logística, industrial y portuaria del sureste español".