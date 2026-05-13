La cooperativa de enseñanza Ciudad del Sol gana el concurso nacional '¿Qué es para ti el 017?'

La cuarta edición del concurso nacional '¿Qué es para ti el 017?' ha premiado a la cooperativa de enseñanza Ciudad del Sol con vídeo 'No estás solo' en su categoría de Bachillerato, un galardón que le fue entregado por el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Además, Sayoa García Rojas, alumna del centro lorquino integrado en UCOERM, charló con el ministro durante el evento de entrega de premios. La joven explicó que tiene amistades que han sufrido acoso a través de las redes sociales y que, gracias a la labor de un profesor, conocieron el servicio 017 y pudieron hablarlo con sus padres y denunciar la situación.

Este certamen organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) busca dar a conocer a los centros educativos de España y su alumnado el servicio nacional, gratuito y confidencial 017- Tu Ayuda en Ciberseguridad.

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Esta edición del concurso ha contado con 147 vídeos participantes y durante la jornada se anunciaron los ganadores de las cuatro categorías, que en sus trabajos representaron problemáticas que preocupan al alumnado o que se han encontrado al usar Internet y las nuevas tecnologías.