La Comunidad reúne al sector citrícola para contener el virus de la clorosis nervial amarilla

La llegada de la clorosis nervial amarilla a la Región de Murcia ha obligado a acelerar la coordinación entre la Administración regional y el sector citrícola murciano, pendiente ahora de las decisiones que puedan adoptarse en la reunión prevista este jueves de la Mesa de Sanidad Vegetal.

La consejera de Agricultura de la Región de Murcia, Sara Rubira, confirmó este miércoles que actualmente existen cuatro casos detectados en Blanca y Mula, una cifra que contrasta con los datos difundidos recientemente por Asaja Murcia, que situaba en al menos siete los positivos localizados en plantaciones jóvenes de limonero. Pese a esa discrepancia, la titular de Agricultura defendió que el Ejecutivo autonómico mantiene activo el seguimiento desde que se detectó la presencia del virus en la Región.

Rubira avanzó que en la reunión con representantes del sector se analizará la evolución de la enfermedad y se compartirá la información disponible sobre los focos detectados y las medidas aplicadas hasta ahora. "Vamos a trabajar de manera conjunta, como siempre lo hemos hecho con el sector", afirmó la consejera, que insistió en la necesidad de coordinar actuaciones para "frenar este virus".

Las organizaciones agrarias, por su parte, mantienen la preocupación ante la capacidad de propagación del CYVCV y reclaman actuaciones rápidas para evitar consecuencias económicas sobre el principal cultivo citrícola murciano.

Divulgación sobre la Clorosis nervial amarilla / CARM

La amenaza del CYVCV

La clorosis nervial amarilla de los cítricos está causada por el Citrus Yellow Vein Clearing Virus (CYVCV), un patógeno que afecta especialmente al limonero. Entre sus síntomas destacan el amarilleamiento de las nervaduras, deformaciones foliares, debilitamiento progresivo del árbol y pérdida de calidad del fruto.

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El virus, detectado inicialmente en Pakistán a finales de los años ochenta, se ha expandido durante las últimas décadas por distintos países productores y fue confirmado oficialmente en España tras aparecer en Cataluña a finales de 2025. Uno de los principales problemas es la ausencia de tratamientos curativos eficaces y la posibilidad de transmisión mediante material vegetal infectado, lo que dificulta su control y eleva la inquietud del sector citrícola mediterráneo.