‘Buenas Hasta el Hueso’ busca un año más acercar la fruta de hueso al consumidor

Regresa la campaña ‘Buenas Hasta el Hueso’ un año más, con el objetivo de acercar estos productos al consumidor final. Una iniciativa que se desarrolla en las redes sociales que comparten las federaciones de cooperativas agroalimentarias de Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y la Región de Murcia a través de Fecoam, todas ellas respaldadas por Cooperativas Agro-Alimentarias de España. «Es una acción compartida para defender, promocionar y dar visibilidad a un sector que trabaja cada día para llevar fruta de calidad a los hogares», apuntan desde la organización.

Redes sociales

Las principales plataformas de comunicación social como Instagram, Facebook, X, Tik Tok y YouTube siguen siendo por cuarto año consecutivo el espacio para difundir sus contenidos audiovisuales y gráficos. Unos contenidos que buscan poner en valor estos alimentos y promover su consumo entre la población de todas las edades, centrando sus esfuerzos entre abril a septiembre, es decir, durante la campaña de producción de la fruta de hueso en España. Entre todos los perfiles oficiales de esta campaña de ‘Buenas Hasta el Hueso’, suman más de 15.000 seguidores a día de hoy.

«Buscamos algo muy importante», apuntan desde la organización, y es que la fruta de hueso «esté muy presente en el día a día de los consumidores». Es decir, «que se vea como una opción fácil, cercana, apetecible, saludable y perfecta para cualquier momento. Hablamos de frutas muy nuestras, que forman parte de la campaña agrícola de muchas zonas productoras de España», explican desde esta iniciativa.

En este sentido, el responsable sectorial de Fecoam, Pascual Hortelano, considera «clave» el fomento del consumo de fruta de hueso en los hogares españoles.

Para Hortelano, es esencial mantener iniciativas como ‘Buenas Hasta el Hueso’. Si no la hubiéramos puesto en marcha hace cuatro años, hoy habría que hacerla sí o sí”. Desde Fecoam se hace un balance muy positivo de la trayectoria de esta iniciativa, que la afianza como una herramienta estratégica para el fomento del consumo de melocotones, nectarinas, albaricoques, ciruelas y cerezas en los consumidores.

Refuerzo en campaña

Para Santiago Vázquez, experto de fruta de hueso de Cooperativas Agro-Alimentarias de España y Fecoam, “es muy positivo que la campaña de fruta de hueso este año vuelva a contar con el apoyo y el refuerzo» de la iniciativa ‘Buenas Hasta el Hueso’. Este 2026 «volvemos a la carga con nuevos objetivos aún más ambiciosos», pero, sobre todo, «con toda la ilusión de hacer llegar nuestro mensaje de fomento del cooperativismo y del consumo de fruta de hueso desde los más pequeños a los mayores».

Pascual Hortelano (izda.), responsable sectorial de fruta de hueso de Fecoam, conversa con Santiago Vázquez (dcha.). | FOTOS: RUBÉN ARAGÓN / R. A.

Este año, como novedad, la campaña viene apoyada por la versión digital de sus frutas, unos personajes simpáticos, divertidos y con personalidad que van a sumar su granito de arena para seguir poniendo en valor la producción española de hueso.

«La incorporación de estas ‘frutitas’ nos permite conectar mejor con todos los públicos, especialmente con los más jóvenes y las familias. Nos van a ayudar a reforzar nuestro mensaje sobre los beneficios de melocotones, nectarinas, albaricoques, paraguayos, ciruelas y cerezas», señalan desde ‘Buenas Hasta el Hueso’.

La fuerza de la unión

Vázquez resalta que «y el trabajo en equipo es fundamental, la energía de cada una de las federaciones que apoyan y están trabajando en este proyecto es realmente magnífica».

Todo con la intención «de seguir potenciando y llegando mucho más lejos con nuestro mensaje y, por supuesto, difundiendo las bondades del consumo de este producto que es tan sano y tan delicioso». Un mensaje «al alcance de todos», ya que los canales de difusión de su contenido audiovisual, las principales redes sociales, «lo hace mucho más asequible», destaca el cooperativista.

Contenido variado

Vídeos llamativos y entretenidos, con recetas, catas o trucos, y gráficas con consejos e ideas son los principales contenidos que los seguidores de ‘Buenas Hasta el Hueso’ podrán disfrutar en sus redes. Y con las ‘frutitas animadas’ como gran protagonista de muchos de ellos. Además, como cada año no faltarán las colaboraciones con importantes influencers o sorteos para todos los públicos.

«Buscamos llamar la atención de todos los públicos, porque todos estamos en las redes. Por eso mezclamos información y entretenimiento, dando también protagonismo a la extraordinaria labor de las cooperativas agroalimentarias, que aportan su esfuerzo y experiencia para hacernos llegar un producto espectacular, especialmente apreciado también fuera de nuestras fronteras», explican los responsables de la campaña.

Una atención que la pasada campaña fue «magnífica», con 15 millones de impresiones y visualizaciones sumando todos sus perfiles, con cerca de dos millones de interacciones directas. Estos resultados han sido reforzados por prescriptores e influencers de distintas zonas del país, que han colaborado en la difusión de una campaña que ha realizado más de 750 publicaciones.

«Las redes sociales son un medio que está en la mano de casi todos los consumidores, con un crecimiento en los últimos diez años que lo convierte en una herramienta indispensable para hacer llegar este mensaje», apunta Santiago Vázquez. «Nos permite llegar a todos los segmentos de población, seguir creciendo día a día y dar continuidad al trabajo, con resultados que hasta la fecha están siendo muy buenos».

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Durante sus tres años de trayectoria, esta iniciativa ha alcanzado cerca de 30 millones de impresiones con sus contenidos audiovisuales, consolidando además una comunidad de seguidores que no ha dejado de crecer edición tras edición.