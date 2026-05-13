Los asociados de +Brócoli asumen el reto de lograr una Europa más saludable

La asociación para promover el consumo de brócoli, +Brócoli, celebró su XVII Asamblea anual, la cual incluyó una jornada técnica sobre la inteligencia artificial aplicada al sector hortofrutícola y un encuentro profesional donde se expuso la campaña ‘Una Europa más Saludable’, cofinanciada por la Unión Europea, en la que participan, además de esta entidad, Alcachofa de España y Fresas de France.

La organización, de la que forma parte la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), así como diferentes asociados como Alimer, Anecoop, Coalor, Deilor, Hoyamar, Sacoje, Agroter, Soltir, reúne a agricultores, comercializadores, investigadores, nutricionistas, restauradores y todas aquellas entidades afines y personas interesadas en promover esta hortaliza.

Como explican desde la organización, con la campaña en marcha en la actualidad, «el objetivo es que los consumidores europeos consuman al menos los 400 g diarios de frutas y hortalizas frescas» recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por eso, «hemos asumido el reto de cambiar los hábitos de los europeos para lograr un futuro más saludable y sostenible con el brócoli, la alcachofa y la fresa de Europa».

Hábitos saludables

Además de ser parte integrante de +Brócoli, Fecoam colabora de manera habitual en la promoción de hábitos de vida saludables basados en el consumo de productos de proximidad, seguros y de alta calidad.

Como explican desde la federación, el sector agroalimentario regional, liderado por las cooperativas, son clave a la hora de proveer de productos utilizados en la dieta mediterránea, reconocida globalmente por sus beneficios para la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas.

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Productos como frutas y hortalizas, pilares de la producción cooperativa, son recomendados por su alto contenido en fibra, vitaminas y antioxidantes. El fomento de una alimentación saludable es, por tanto, un eje central de la labor de Fecoam, alineado de manera directa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3: Salud y Bienestar. Este enfoque garantiza que la competitividad del sector se desarrolle bajo los criterios irrenunciables de seguridad alimentaria e impacto positivo en la sociedad.