La Asamblea pide por tercera vez que se inicie ya la construcción del cuartel de la Guardia Civil en Cartagena

A ver si a la tercera va la vencida. Después de la moción de 2024 y de 2025, la Asamblea Regional volvió a instar este miércoles, y por unanimidad, al Gobierno de la nación a que se inicie de manera inmediata la ejecución del proyecto del Acuartelamiento de la Guardia Civil en Cartagena tal y como se contempló y prometió en un principio, esto es, con unas infraestructuras mejoradas y con 96 viviendas para los guardias civiles.

A la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular se adicionó una enmienda de Podemos-Izquierda Unida en la que se renueven y realicen las mejoras necesarias en las instalaciones que acogen a guardias civiles en distintos municipios de la Región, incluyendo estas mismas inversiones en el plan estatal en materia de infraestructuras de seguridad.

Después de que todos los diputados guardaran un minuto de silencio en memoria del alcalde de Murcia, José Ballesta, fallecido este domingo y cuyo funeral se celebró el día anterior en la Catedral, la diputada del PP María Casajús, ponente de la moción, mostró su irritación por los distintos anuncios hechos desde el Gobierno de España sobre el cuartel desde hace ya más de un lustro. "¿Con qué titular nos quedamos? ¿Con el que dio Marlaska en 2019 en la campaña de las elecciones municipales junto a la candidata socialista al Ayuntamiento de Cartagena? ¿O con el que está dando el delegado de Sánchez siete años después?", se preguntó.

Casajús cargó contra María Jesús Montero por referirse a la muerte de dos guardias civiles en Huelva como "accidente laboral"

Recordó que en el año 2019, ya se hablaba del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, y de inversiones para el cuartel de Cartagena, y se llegó a hablar de aproximadamente 7 millones de euros. "¿Dónde está ese dinero? ¿Qué actuaciones concretas se ejecutaron realmente?", volvió a preguntarse. En el año 2023, el Consejo de Ministros autorizó un crédito cercano a 32 millones de euros para la demolición y construcción del nuevo cuartel, "y ahora se anuncia una nueva inversión, 20 millones de euros, y de nuevo sin cronograma público, sin anualidades concretas, y sin información clara sobre cómo va a desarrollarse el proyecto", subrayó, al tiempo que reclamaba "ver ya cómo comienzan las obras del nuevo cuartel".

La diputada aprovechó su intervención rindiendo un "sincero homenaje a los dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio en Huelva". Y añadió: "Denominarlo accidente laboral, como ha hecho María Jesús Montero, demuestra hasta qué punto algunos han perdido la capacidad de comprender qué significa vestir ese uniforme".

Fernández recuerda que para la obra, declarada como prioritaria, hay una dotación de 20 millones

La portavoz del Grupo Socialista, Carmina Fernández, explicó que el PSOE había votado a favor de la moción "porque es una necesidad para Cartagena", pero recordó que se trata de un "compromiso que ya ha sido anunciado por el Gobierno de España como obra prioritaria para la que hay una dotación de 20 millones de euros". "Son hechos frente a propaganda, bulos, teatro y utilización partidista por parte del PP", denunció.

Pascual Salvador, de Vox, dijo que "no podemos esperar mucho de un Gobierno con un ministro del Interior que no va a los funerales de los dos guardias civiles asesinados con una narcolancha en Huelva o que reduce el suceso a un simple accidente laboral". Apoyó la moción y pidió tener "el honor de por fin tener un cuartel en condiciones en Cartagena".

María Marín, de Podemos, destacó que desde su grupo parlamentario "siempre" han apoyado "todas las mejoras para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque los agentes lo único que quieren es vivir y trabajar en condiciones dignas".