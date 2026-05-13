Adiós a un hombre bueno y trabajador

Las empresas cooperativas murcianas representadas por UCOMUR y Ucoerm lamentan profundamente el fallecimiento de José Ballesta, alcalde de Murcia. Una persona tan querida como comprometida con el sector cooperativo, que siempre mostró cercanía, sensibilidad y apoyo hacia el trabajo de nuestras cooperativas y hacia los valores que representan: la unión, la solidaridad, el esfuerzo compartido y el compromiso con las personas.

Su implicación fue especialmente importante para que Murcia fuera designada como Capital Española 2025 de la Economía Social, un reconocimiento que supuso un impulso decisivo para visibilizar el papel de las cooperativas y de la economía social en el desarrollo económico, social y humano de nuestra Región.

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“Despedimos a una persona trabajadora, amante de su ciudad, que deja una profunda huella en Murcia y en quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él proyectos, ilusiones y compromiso por una sociedad más justa, participativa y cooperativa”, se lamenta Juan Antonio Pedreño, presidente de UCOMUR y Ucoerm.