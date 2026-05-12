Ya en vigor: los propietarios murcianos que vendan una vivienda alquilada deberán indemnizar al inquilino si ocurre esto

Muchos propietarios murcianos que se plantean vender su vivienda alquilada creen que, una vez firmada la escritura, sus obligaciones con el inquilino quedan atrás. Error. La legislación española establece con claridad que eso no siempre es así, y saltarse este detalle puede traducirse en una factura inesperada.

La norma que regula toda esta casuística es la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Su artículo 14 es el que marca las reglas: qué ocurre con el contrato cuando el inmueble cambia de manos y, sobre todo, en qué momento nace el derecho del inquilino a recibir una compensación económica.

El contrato sobrevive a la venta

Lo primero que conviene tener claro es que vender una vivienda alquilada no cancela automáticamente el alquiler. Cuando el inmueble se transmite a un nuevo propietario, este se subroga en la posición del anterior: hereda el contrato en los mismos términos y no puede modificar condiciones ni echar al inquilino por las buenas dentro de los plazos que fija la ley.

Esos plazos son concretos. Si el arrendador es una persona física, el contrato debe respetarse un mínimo de cinco años. Si es una empresa o persona jurídica, el plazo sube hasta los siete. Durante ese tiempo, el inquilino tiene garantizada su permanencia y no procede ninguna indemnización, porque no hay incumplimiento: el contrato sigue su curso normal.

Cuándo aparece la obligación de indemnizar

El problema llega cuando el contrato firmado supera esos mínimos legales. En ese escenario, el nuevo comprador solo está obligado a respetar el arrendamiento hasta alcanzar los cinco o siete años, aunque el documento original pactara un plazo mayor. Si el inquilino tiene que marcharse antes de lo acordado, la ley le reconoce el derecho a ser compensado.

Ahora bien, y aquí está el matiz que más confusión genera: esa obligación no recae sobre el comprador, sino sobre el vendedor. Es decir, el antiguo propietario que firmó un contrato en unas condiciones que ya no puede garantizar tras vender el inmueble es quien debe responder económicamente.

El error que no perdona la ley

El fallo más habitual se da cuando se suscriben contratos de larga duración sin prever la posibilidad de una futura venta. Si un propietario acuerda un alquiler de diez años y decide poner el piso en el mercado antes de que venza ese plazo, puede acabar pagando una indemnización al inquilino por los perjuicios causados: gastos de mudanza, la diferencia de precio que suponga encontrar un nuevo alquiler o los daños derivados de la ruptura anticipada del contrato.

La cuantía no está tasada de forma cerrada en todos los casos, pero sí vinculada al daño real sufrido por el arrendatario.

Por eso, los expertos insisten en revisar con lupa las cláusulas antes de firmar cualquier contrato y en prever escenarios de venta desde el principio. Una redacción descuidada puede costar mucho más que cualquier asesoría jurídica.

Para los compradores, el consejo es igualmente claro: analizar a fondo la situación del inmueble antes de cerrar la operación. Un contrato de alquiler vigente puede condicionar de forma significativa tanto la rentabilidad como el uso futuro de la vivienda.

En definitiva, la normativa busca que nadie salga perdiendo sin motivo: el inquilino conserva su estabilidad, el comprador conoce sus límites y el vendedor asume las consecuencias de sus decisiones previas. La ley, en este caso, no deja mucho margen a la improvisación.