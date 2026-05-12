Salud investiga si un bautizo originó el brote de sarampión en Alcantarilla

La Consejería de Salud investiga si fue en un bautizo donde se originó el brote de sarampión detectado en Alcantarilla, después de que este lunes se confirmaran hasta tres casos. El director general de Salud Pública y Adicciones, Jesús Guillén, explicó este martes que, por ahora, "ha sido fácil de rastrear" y que ya se ha localizado y estudiado a todos los asistentes a esta celebración familiar.

"Ha resultado sencillo localizar a los asistentes, ya que el organizador conocía a todas las personas presentes y todas ellas han sido estudiadas individualmente", declaraba Guillén en rueda de prensa. Los tres casos detectados han llevado al departamento que dirige Juan José Pedreño a considerar oficialmente la situación como un brote, ya que “lo esperable es que no hubiese casos y, al tener ya tres casos, así lo consideramos”, explicó el director general.

Actualmente, el Servicio de Epidemiología trabaja en dos líneas: averiguar el origen de los contagios y evitar que el virus pueda propagarse a otras personas susceptibles. Para ello, se están rastreando contactos estrechos y analizando posibles síntomas compatibles con la enfermedad.

Entre los afectados hay un bebé de 12 meses y dos adultos que podrían haber quedado fuera de la campaña de vacunación

"No es una situación preocupante", insistió Guillén, quien recordó que "la mayoría de las personas o hemos pasado la enfermedad o estamos vacunados". En este sentido, explicó que el principal grupo de riesgo lo forman las personas no vacunadas y los menores que todavía no han alcanzado la edad de recibir la triple vírica. Asimismo recordó que España ya perdió recientemente el estatus de país libre de esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud.

Generación fuera de la inmunización

De los tres afectados, dos son adultos nacidos entre finales de los años 70 y principios de los 80 y un bebé menor de 12 meses. Según detalló el director general, los adultos pertenecen a una generación que quedó en una edad que ni pasó el sarampión ni le entró la vacunación, que "comenzó a principios de los años 80 y las últimas epidemias grandes de sarampión fueron en 1983", expuso.

Por ahora la Consejería no ha detectado nuevos casos, aunque mantiene activa la vigilancia epidemiológica y ha pedido a los servicios asistenciales que extremen la atención ante pacientes con fiebre alta y los típicos sarpullidos en la piel (exantema maculopapular) propios de esta infección. En algunos casos sospechosos ya se están realizando pruebas diagnósticas, como análisis y exudados faríngeos, explicó.

Guillén también defendió la importancia de la vacunación y recordó que la vacuna frente al sarampión tiene "una eficacia del 95 al 97%". Además, destacó que la cobertura vacunal en la Región de Murcia sigue siendo alta, con más del 95% en la primera dosis y alrededor del 92% en la segunda. "Aquellas personas que no se han vacunado por distintas circunstancias lo que tienen que hacer es ir a sus servicios sanitarios y pedir que se les vacune", recomendó.