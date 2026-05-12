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Agua

Este es el estado de las reservas de los embalses de la cuenca del Segura

Almacenan en la actualidad 676 hectómetros cúbicos de agua

Una imagen de archivo de los embalses del Segura.

Una imagen de archivo de los embalses del Segura. / CHS

EFE

Los embalses de la cuenca del Segura almacenan actualmente 676 hectómetros cúbicos de agua, tras ganar seis en una semana, lo que representa el 59,2% de su capacidad total, según los datos actualizados a 10 de mayo.

Del volumen total embalsado, el sistema de cuenca acumula 384 hectómetros cúbicos, mientras que el sistema trasvase dispone de 242 hm3.

Por su parte, el resto de embalses contabilizan conjuntamente 50 hectómetros cúbicos.

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La evolución de las reservas mantiene la tendencia de estabilidad registrada en las últimas semanas, favorecida por las precipitaciones acumuladas durante la primavera en distintos puntos de la demarcación hidrográfica.

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