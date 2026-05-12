Renfe programa 1.100 servicios de bus por las obras en la línea Murcia-Cartagena hasta julio

Renfe ha suprimido desde el 19 de mayo hasta el 18 de julio la parada comercial de trenes en la estación de Torre Pacheco y la línea Murcia-Cartagena debido a obras de renovación en la vía, según ha informado la empresa en un comunicado.

Por este motivo, ha programado la circulación de 1.100 autobuses que permitirán garantizar la movilidad de los viajeros de los servicios ferroviarios de proximidad de la línea Murcia-Cartagena.

Así, ha establecido dos planes alternativos de transporte por carretera durante estas fechas en función del momento en el que se estén desarrollando las obras.

Del mismo modo, se ha reorganizado el servicio Intercity, de larga distancia, que diariamente realiza el trayecto entre las estaciones de València Nord y Cartagena.

Entre el 19 de mayo y el 18 de julio (excluido del 18 al 22 de junio), los servicios de Proximidad para los viajeros con origen y destino Torre-Pacheco se prestarán por carretera entre Torre Pacheco y Cartagena y entre Torre Pacheco y Balsicas-Mar Menor. Desde esta última hasta Murcia del Carmen, el servicio se prestará en tren.

Los viajeros de los servicios de proximidad Murcia-Cartagena cuyo origen y destino no sea la estación de Torre Pacheco realizarán todo el trayecto en tren.

Del 18 al 22 de junio, las obras exigirán un corte total de la línea, por lo que el servicio de proximidad entre Murcia y Cartagena se realizará por carretera íntegramente, con paradas en todas las estaciones de la línea.

Larga distancia

En cuanto a la oferta de larga distancia, el Intercity València-Cartagena y Cartagena-València no realizará parada en la estación de Torre Pacheco desde el 19 de mayo hasta el 18 de julio.

Además, entre el 17 y el 22 de junio, el Intercity València Nord-Cartagena finalizará su recorrido en Murcia y del 18 al 23 de junio el Intercity Cartagena-València Nord iniciará su recorrido en la capital de la Región.

Mientras estén en vigor los planes alternativos de transporte en la línea, no se admitirán los billetes bajo la tarifa de grupos, transporte de bicicletas no plegables ni de animales, previsto en las condiciones generales de transporte.

Los viajeros portadores de títulos multiviaje podrán optar por realizar su viaje en las condiciones ofertadas o utilizar otro medio de transporte y solicitar el reembolso de los viajes no utilizados.