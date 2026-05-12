Política
Proponen concederle la Medalla de Oro de la Región a la familia de Sara Gómez
La Asamblea debatirá la próxima semana la propuesta de Podemos de otorgarle este reconocimiento por su lucha y labor en la Ley que protege a los pacientes
EFE / La Opinión
El Pleno de la Asamblea Regional del próximo miércoles, 20 de mayo, debatirá una moción del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Podemos, que solicita la apertura del expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la familia de Sara Gómez, la joven murciana que falleció por una grave negligencia médica tras someterse a una liposucción, por su labor en la aprobación de la denominada 'Ley Sara'.
La diputada de Podemos, María Marín, explica que este galardón supone un reconocimiento a la contribución "decisiva" de la familia de Sara a la mejora del sistema sanitario y a la protección de los pacientes en el ámbito de la cirugía estética.
"Su labor constituye un ejemplo de participación ciudadana que ha derivado en una mejora efectiva del ordenamiento jurídico y de la protección de la vida", añade la moción.
Igualmente, propone que se reconozca la 'Ley Sara' como "una reforma clave en la lucha contra el intrusismo profesional sanitario", así como promover la difusión de los derechos de los pacientes de cirugía estética. También plantea que se traslade este acuerdo al Gobierno de España y a la familia de Sara Gómez.
"Intensa labor de concienciación social"
Sara Gómez, vecina de Alcantarilla, murió en 2022 tras someterse a una liposucción realizada por personal sin la cualificación adecuada, poniendo de manifiesto "importantes lagunas normativas y problemas de intrusismo profesional, con riesgos evidentes para la seguridad de los pacientes", señala la iniciativa del Grupo Mixto.
A raíz de estos hechos, la familia de Sara Gómez realizó "una intensa labor de concienciación" social e impulso institucional que culminó con la aprobación de la denominada "Ley Sara", una modificación del marco regulador estatal de los centros y actividades sanitarias (Real Decreto 1277/2003).
Esta reforma normativa de carácter estatal regula la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, actualiza el catálogo de unidades asistenciales, y refuerza el principio de adecuación entre cualificación profesional y acto sanitario.
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