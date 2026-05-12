Librilla desbloquea su futuro industrial con una subestación eléctrica de más de 6 millones

La muerte del alcalde de Murcia, José Ballesta, obligó este lunes a suspender el acto institucional previsto para formalizar la firma del contrato de una de las infraestructuras más esperadas por el tejido empresarial del municipio de Librilla. Sin embargo, el proyecto sigue adelante y las obras de la nueva subestación eléctrica ST Librilla 132/20 kV arrancarán de forma inminente. Para empresarios y vecinos, no se trata únicamente de una mejora técnica: supone desbloquear el crecimiento industrial de toda una zona que llevaba años funcionando al límite energético.

La nueva infraestructura garantizará el suministro eléctrico tanto al casco urbano de Librilla como a los parques empresariales ‘Cabecicos Blancos’ y ‘Belén Norte’, dos enclaves estratégicos junto a la autovía A-7 por los que pasan buena parte de las expectativas logísticas e industriales del municipio. Más de 200 empresas y alrededor de 2.000 trabajadores se verán beneficiados directamente por una actuación que movilizará una inversión de 6,34 millones de euros solo en la construcción de la subestación, a cargo de Grupo Cobra.

El proyecto ha sido promovido y financiado íntegramente por las empresas de ambos parques empresariales ante una situación que, según explican sus responsables, había llegado a convertirse en un auténtico freno para la actividad económica. Francisco Provencio, presidente de los parques empresariales Cabecicos Blancos y Belén Norte, admite que la falta de potencia eléctrica ha paralizado durante años nuevas implantaciones y ampliaciones industriales.

"El parque empresarial no puede funcionar porque Iberdrola no nos daba más suministro de energía", señala Provencio, que explica que las redes actuales están saturadas y numerosas compañías que pretendían instalarse en Librilla se han encontrado con la negativa de la distribuidora eléctrica al solicitar potencia. Incluso algunos proyectos que ya habían iniciado su actividad se vieron obligados a detenerse por la imposibilidad de garantizar el suministro.

El proyecto, adjudicado a Grupo Cobra, tendrá un plazo de ejecución de 18 meses y beneficiará a unos 2.000 trabajadores

Parque empresarial Cabecicos Blancos de Librilla. / CB

La situación afectaba especialmente a Cabecicos Blancos, un parque empresarial operativo desde hace años y cuya evolución quedó condicionada por la insuficiencia energética. "Había empresarios que nos decían: ‘Me gusta el sitio, me gusta el precio del suelo, pero es un polígono que no tiene potencia’", relata el presidente de la junta de compensación.

La construcción de la subestación pretende acabar con esa imagen y abrir una nueva etapa para el municipio. El contrato establece un plazo de ejecución de 18 meses para completar la instalación y ponerla en funcionamiento. A ello habrá que sumar otras inversiones complementarias para conectar la subestación con los parques empresariales mediante líneas de alta tensión, actuaciones que elevarán aún más el desembolso económico previsto.

Provencio calcula que la conexión con Cabecicos Blancos supondrá entre 1,5 y 2 millones de euros adicionales, mientras que la línea hacia Belén Norte rondará el millón de euros. Todo ello, subraya, sin respaldo económico de administraciones públicas.

"No hemos recibido absolutamente nada", lamenta. El empresario reconoce que durante años han tratado de implicar tanto a la Comunidad Autónoma como a otras administraciones, aunque sin éxito. "Unos por otros. Siempre se ha considerado una actuación privada y no un proyecto estratégico para la Región", explica. Aun así, considera que la infraestructura tiene una dimensión estratégica que trasciende al ámbito puramente empresarial y afecta al desarrollo económico de toda la comarca.

La nueva subestación no solo resolverá los problemas de suministro industrial, también permitirá reforzar la estabilidad eléctrica del núcleo urbano de Librilla, donde los cortes de suministro y las incidencias forman parte de la rutina cotidiana desde hace años.

"Librilla está en precario con el tema eléctrico", sostiene Provencio. Según detalla, las averías y sobrecargas en transformadores provocan interrupciones frecuentes del servicio. De hecho, recuerda una conversación reciente con la alcaldesa del municipio, quien veía en esta actuación una solución definitiva a muchos de esos problemas.

El presidente del parque empresarial Cabecicos Blancos, Francisco Provencio / CB

Un nuevo parque empresarial

Belén Norte, por su parte, afronta una etapa decisiva. El nuevo sector industrial ya cuenta con la aprobación definitiva de sus proyectos de urbanización y reparcelación, aunque su desarrollo dependía completamente de la disponibilidad energética. Sin la subestación, reconocen sus promotores, resultaba imposible poner en marcha nuevas actividades.

La infraestructura ha sido diseñada conforme a los estándares técnicos de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes e incorporará sistemas avanzados de control, seguridad y fiabilidad. El objetivo es garantizar un suministro estable y preparado para futuras necesidades industriales y urbanas.

Para los responsables empresariales, la subestación simboliza además el final de un largo proceso de reactivación iniciado hace casi una década. Cabecicos Blancos fue inaugurado en 2003, siendo presidente autonómico Ramón Luis Valcárcel, aunque diversos problemas administrativos y políticos ralentizaron durante años su consolidación. No fue hasta 2017 cuando un grupo de propietarios decidió asumir directamente la reactivación de la junta de compensación y culminar las infraestructuras pendientes. "Hemos terminado la urbanización, la depuradora industrial y ahora vamos a completar lo que faltaba, que era la subestación eléctrica", resume Provencio.

El mensaje que lanza ahora el empresariado local es de confianza y apertura a nuevas inversiones. Con la futura disponibilidad energética y la ubicación privilegiada junto a la A-7, Librilla aspira a convertirse en uno de los polos industriales con mayor capacidad de crecimiento de la Región de Murcia.

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"El velo negro que tenía Cabecicos Blancos se lo vamos a quitar ya", afirma Provencio. Y concluye con una invitación directa a futuros inversores: "A partir de ahora, quien quiera instalarse en Librilla sabe que va a tener precios competitivos, potencia y garantías de suministro".