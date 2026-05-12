Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo funeral BallestaLado personal de BallestaSarampión en AlcantarillaAlba Mediterranean ResortHantavirus
instagramlinkedin

Condecoración

José Ballesta recibirá a título póstumo la Medalla de Oro de la Región de Murcia

El Gobierno regional entregará la máxima distinción civil a sus familiares el próximo 9 de junio, durante el acto institucional del Día de la Región

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras / A.D.

L.O.

El Gobierno de la Región de Murcia concederá a título póstumo la Medalla de Oro de la Comunidad a José Ballesta, fallecido el pasado domingo, en reconocimiento a su trayectoria y a la labor desarrollada al frente de la Alcaldía de Murcia.

El Ejecutivo autonómico, presidido por Fernando López Miras, otorgará así la máxima distinción civil de la Comunidad a quien considera "un alcalde ejemplar", destacado por su "trabajo incansable, entrega y dedicación" al servicio de los murcianos.

Desde el Gobierno regional subrayan que Ballesta es "digno merecedor" de este reconocimiento por su "amor y pasión por Murcia" y por una "vocación de servicio público" que, según el Ejecutivo, debe servir de referencia para la política actual.

Noticias relacionadas

La Medalla de Oro será entregada a sus familiares el próximo 9 de junio, durante el acto institucional organizado con motivo del Día de la Región de Murcia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere José Ballesta, el alcalde de Murcia que persiguió la excelencia
  2. Última hora: Muere el alcalde de Murcia, José Ballesta, la capilla ardiente se instalará este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
  3. El Alba Mediterranean Resort coge ritmo: así será la nueva urbanización de lujo con más de un millar de viviendas a 12 kilómetros del Mar Menor
  4. En directo: Real Murcia-Betis Deportivo
  5. Estudio de la UMU: más de la mitad de los españoles son partidarios de establecer una república
  6. Atrae a un menor de 12 años a su almacén de Torre Pacheco con la excusa de darle galletas y abusa de él sexualmente
  7. El ‘Atapuerca murciano’ donde un lince de hace un millón de años apareció rodeado de rinocerontes y tigres dientes de sable
  8. Rebeca Pérez, la primera vicealcaldesa de Murcia, asume el mando hasta que se elija un nuevo alcalde

José Ballesta recibirá a título póstumo la Medalla de Oro de la Región de Murcia

José Ballesta recibirá a título póstumo la Medalla de Oro de la Región de Murcia

El Supremo corrige el Plan Hidrológico del Segura y da aire a los regantes del trasvase

El Supremo corrige el Plan Hidrológico del Segura y da aire a los regantes del trasvase

El Gobierno destina más de 40 millones para reforzar la competencia lectora y matemática en la Región

El Gobierno destina más de 40 millones para reforzar la competencia lectora y matemática en la Región

Su lado más personal y humano

Ya en vigor: los propietarios murcianos que vendan una vivienda alquilada deberán indemnizar al inquilino si ocurre esto

Ya en vigor: los propietarios murcianos que vendan una vivienda alquilada deberán indemnizar al inquilino si ocurre esto

Feijóo se despide de José Ballesta: "Venció su enfermedad porque es una persona que trasciende"

Este es el estado de las reservas de los embalses de la cuenca del Segura

Este es el estado de las reservas de los embalses de la cuenca del Segura

La bioluminiscencia que tiñe de azul eléctrico el mar de Águilas, cada vez más vulnerable

La bioluminiscencia que tiñe de azul eléctrico el mar de Águilas, cada vez más vulnerable
Tracking Pixel Contents