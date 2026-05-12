José Ballesta recibirá a título póstumo la Medalla de Oro de la Región de Murcia

El Gobierno de la Región de Murcia concederá a título póstumo la Medalla de Oro de la Comunidad a José Ballesta, fallecido el pasado domingo, en reconocimiento a su trayectoria y a la labor desarrollada al frente de la Alcaldía de Murcia.

El Ejecutivo autonómico, presidido por Fernando López Miras, otorgará así la máxima distinción civil de la Comunidad a quien considera "un alcalde ejemplar", destacado por su "trabajo incansable, entrega y dedicación" al servicio de los murcianos.

Desde el Gobierno regional subrayan que Ballesta es "digno merecedor" de este reconocimiento por su "amor y pasión por Murcia" y por una "vocación de servicio público" que, según el Ejecutivo, debe servir de referencia para la política actual.

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La Medalla de Oro será entregada a sus familiares el próximo 9 de junio, durante el acto institucional organizado con motivo del Día de la Región de Murcia.