Un gran mercado medieval llega este fin de semana a pocos minutos de Murcia con dragones, fuego y una novedad única en la Región

Hay planes que cuando se anuncian se apuntan en rojo en la agenda. El próximo fin de semana, este pueblo de Murcia tiene uno de esos. Y no es cualquier cosa: el municipio más cercano a la capital murciana (apenas unos minutos por la A-7 o la MU-30) abrirá las puertas de su Parque del Acueducto para recibir un mercado medieval que durante tres días convertirá ese rincón en un escenario de otro tiempo.

Será del 15 al 17 de mayo de 2026 cuando la localidad dé el salto a la Edad Media. Y lo hará, hay que decirlo, con una ambición que no pasa desapercibida.

Un escenario que ya tiene historia antes de empezar

No es casualidad que el mercado de Alcantarilla haya elegido el Parque del Acueducto como sede. Este espacio reúne algunos de los elementos patrimoniales más representativos de Alcantarilla: el Acueducto medieval, la Noria y el Museo de la Huerta, todo integrado en una amplia zona verde que ya de por sí invita a pasear.

Meter un mercado medieval ahí no es solo una decisión logística; es una declaración de intenciones. La ambientación con estandartes, decoración temática y música de época completará un cuadro que difícilmente necesitará mucha imaginación para funcionar.

Los 50 puestos que se repartirán por el recinto ofrecerán artesanía elaborada a mano (cuero, cerámica, bisutería, madera, textiles) junto a una propuesta gastronómica que incluye desde carnes a la brasa hasta dulces artesanales. Comer allí, como en los buenos mercados medievales, es parte del espectáculo.

Cartel del Mercado Medieval de Alcantarilla en 2026. / L. O.

El dragón Draknar y la novedad que nadie esperaba

Si hay algo que distingue a esta edición de otros mercados similares de la Región, es la incorporación de la Aldea Runas del Viento, un espacio dedicado a la brujería y el esoterismo que debuta este año.

De la mano de Wulkaryn y Eirawen, el recinto ofrecerá presentaciones con demostraciones rúnicas, charlas y una ambientación que se sale de lo habitual en este tipo de eventos. Para quienes busquen algo más que puestos de artesanía, esto será una parada obligatoria.

Pero la Aldea guarda aún otro as en la manga: un castillo de fuegos artificiales que cerrará las noches del viernes y el sábado, y una presencia constante que incluye la narración de la historia de Draknar, el dragón que cada día protagonizará su propia marcha por el mercado.

Una criatura de grandes dimensiones paseándose entre los puestos mientras suena la batukada de Dakitu tiene todos los ingredientes para convertirse en el momento más fotografiado del fin de semana.

Fuego, vuelo y música en directo

La animación no descansa en ninguno de los tres días. Las Sargantanas son las encargadas de los espectáculos más impactantes: su show 'Terra de Fires', con acrobacias aéreas y fuego, se repetirá en las tres jornadas. El domingo, además, traerán 'La Memoria de las Anjanas', una propuesta de aéreos con una estética más delicada que contrasta con la espectacularidad del fuego.

Los pasacalles de Las Sargantanas (bufonas, hadas, faunas zancudas) animarán el recorrido durante todo el día, mientras que Vendaval Folk pondrá la banda sonora con directos que van desde melodías de druidas ancestrales hasta los llamados 'Lobos Salvajes', que prometen transportar al público a lugares místicos. Y para quien quiera movimiento, Dakitu Batukada se encargará de poner el ritmo en los momentos de mayor actividad.

Las exhibiciones de cetrería añadirán otro tipo de espectáculo, más silencioso pero igual de poderoso, con vuelos que se repetirán a lo largo del fin de semana.

Para los más pequeños, el medievo también tiene hueco

El mercado ha pensado en la familia como público protagonista. El rincón infantil contará con mesas de juegos didácticos, atracciones y talleres de pintura de cofres y máscaras que se celebrarán tanto por la mañana como por la tarde.

El campamento medieval completará la experiencia con demostraciones de cómo se vestía un caballero, entrenamientos de esgrima y hasta charlas con disparos de cañón. El teatro infantil 'Las Astrolocas', a cargo de Las Sargantanas, estará disponible el sábado. No habrá excusa para aburrirse. Ni para los grandes ni para los pequeños.

Mapa de cómo llegar al Mercado Medieval de Alcantarilla 2026.

Horarios y cómo llegar

El mercado abre el viernes de 17.30 a 22.00. El sábado y el domingo, habrá sesión de mañana, de 11.00 a 14.00, y sesión de tarde, de 17.30 a 22.00 el sábado y hasta las 21.00 el domingo.

Alcantarilla está a un paso de cualquier punto de la Región. Por carretera, las conexiones a través de la A-7, la RM-15 y la MU-30 hacen que llegar sea cuestión de minutos desde la capital murciana. Una vez en la localidad, el Parque del Acueducto (junto al Museo de la Huerta y la Noria) es un referente fácil de encontrar.

Este fin de semana, Alcantarilla merece una visita. Con dragón incluido.