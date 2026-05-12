El Gobierno adjudica a Acciona el desmantelamiento de Puerto Mayor

Durante más de medio siglo, Puerto Mayor ha permanecido como una cicatriz abierta en uno de los enclaves más frágiles del litoral mediterráneo. La estructura inacabada, levantada en plena expansión urbanística de La Manga, acabó convertida en símbolo de una forma de ocupar la costa que hoy se intenta revertir. Ahora, el Gobierno da el paso definitivo para desmontar aquel proyecto y devolver a la Caleta del Estacio parte de su fisonomía natural.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha adjudicado a Acciona Construcción las obras de desmantelamiento de las instalaciones de Puerto Mayor y de recuperación ambiental de la Caleta del Estacio, en La Manga del Mar Menor, por un importe de 23,66 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

Con esta adjudicación, el Ejecutivo culmina un proceso marcado por décadas de litigios, trámites administrativos y oposición social. El origen del proyecto se remonta a 1975, cuando el Consejo de Ministros concedió a la mercantil Puertomayor S.A. autorización para construir un puerto deportivo en el frente mediterráneo de La Manga. La infraestructura nunca llegó a completarse, aunque sí transformó profundamente el entorno.

En abril de 2021, el Miteco logró revertir al dominio público los terrenos ocupados por el fallido puerto, considerado desde hace años por colectivos vecinales y ambientales como "el símbolo de un modelo de explotación agresiva" sobre un litoral sometido a una intensa presión urbanística.

La intervención permitirá recuperar cerca de un millón de metros cuadrados —97,72 hectáreas— de espacio marítimo-costero. El Ministerio sostiene que la actuación no solo supondrá "una importante mejora ecosistémica", sino también la recuperación del entorno para el uso y disfrute ciudadano.

Tablaestacas oxidadas con las que se pretendía levantar el proyecto inacabado de Puerto Mayor en La Manga. / J. C.

El proyecto contempla la retirada de más de 2.500 metros de tablestacas tanto en tierra como en el mar, además de escombros, vallados y carteles publicitarios instalados en el dominio público marítimo-terrestre. También se eliminarán más de 98.000 metros cúbicos de rellenos y cerca de 45.000 metros cúbicos de suelos contaminados con metales pesados detectados en distintas zonas del ámbito de actuación.

Una parte significativa de los trabajos se centrará en reconfigurar la línea de costa y desmontar estructuras asociadas al puerto inacabado. Entre ellas figura la retirada del recinto interior del dique de Levante, el desmantelamiento de los últimos 200 metros del espigón Sur y la eliminación de embarcaciones abandonadas.

La restauración ambiental incluirá además actuaciones específicas sobre el sistema dunar de la Caleta del Estacio. El plan prevé eliminar especies invasoras, reconstruir morfológicamente las dunas e instalar captadores de arena mediante varillas de mimbre, así como revegetar la zona con especies autóctonas consensuadas con el Gobierno regional.

A ello se sumarán pasarelas de madera para canalizar el tránsito peatonal y vallados perimetrales destinados a proteger el ecosistema dunar frente a la presión urbana. El proyecto incorpora igualmente una plantación experimental de Posidonia oceánica en una parcela de 25 metros cuadrados, utilizando plántulas obtenidas a partir de semillas cultivadas previamente en vivero.

La adjudicación llega después de superar varios obstáculos administrativos y judiciales. El proceso de contratación quedó temporalmente condicionado por un recurso presentado por la Asociación de Constructores de Murcia (ACOMUR), que cuestionaba los cálculos económicos del pliego, especialmente los vinculados al transporte y tratamiento de residuos contaminados.

El tribunal levantó una suspensión cautelar de la licitación

La patronal sostenía que el presupuesto inicial —25,77 millones de euros en la fase de licitación (casi dos millones más que el precio de adjudicación— no contemplaba adecuadamente el coste de trasladar materiales peligrosos a vertederos autorizados, algunos situados a cientos de kilómetros de la Región. Según ACOMUR, esa circunstancia podía comprometer la viabilidad económica de las obras.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) avaló finalmente los criterios técnicos del Ministerio en una resolución emitida el pasado 19 de marzo, levantando la suspensión cautelar que pesaba sobre el procedimiento y despejando el camino para la adjudicación definitiva.

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Desde el Miteco subrayan que la restauración de Puerto Mayor se convertirá en “un modelo de recuperación de hábitats marinos y terrestres”, alineado con el Reglamento europeo de restauración de la naturaleza y con el Pacto de Estado para la Emergencia Climática.