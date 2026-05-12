Afectados por Sensibilidad Química Múltiple reclaman en Murcia un protocolo sanitario específico

La Asociación SFC-SQM Murcia ha conmemorado este martes el Día Internacional del Síndrome de Fatiga Crónica/Encefalomielitis Miálgica y la Sensibilidad Química Múltiple con varios actos de visibilización.

Con motivo de esta jornada, esta tarde se iluminará de verde la Consejería de Sanidad, el Hospital Virgen de la Arrixaca, el Hospital Reina Sofía y el Hospital Santa Lucía y Rosell. Además, la asociación ha instalado una mesa informativa durante la mañana en el Policlínico de la Arrixaca.

La entidad ha aprovechado esta fecha para recordar la necesidad de una mayor visibilidad, información sanitaria y atención específica para las personas afectadas por estas enfermedades, que continúan infradiagnosticadas en la Región de Murcia.

La Asociación SFC-SQM Murcia ha instalado en la Arrixaca una mesa informativa / L.O.

La asociación advierte de que esta situación se debe, en gran parte, a la falta de información sanitaria y a la complejidad clínica de estas patologías, especialmente en el caso de la Sensibilidad Química Múltiple, por su carácter multisistémico.

En 2025 se publicaron los resultados de un estudio nacional impulsado por ASSESCA Asturias, en el que el 25% de las personas afectadas por SQM participantes eran murcianas. El trabajo, titulado Estado redox en pacientes que sufren sensibilidad química múltiple: un estudio piloto, destaca el papel del estrés oxidativo en la fisiopatología de la SQM y cuestiona la hipótesis psiquiátrica o psicológica con la que históricamente han sido señaladas muchas personas afectadas.

Características de la enfermedad

La SQM se caracteriza por la pérdida de tolerancia a sustancias previamente toleradas, muchas de ellas de origen químico o tóxico, como productos de limpieza, perfumes, ambientadores, insecticidas o productos de higiene corporal. La exposición puntual o crónica a estos agentes puede desencadenar una amplia variedad de síntomas, a menudo confundidos con otras patologías.

Sin protocolo de atención sanitaria

La Asociación SFC-SQM Murcia subraya que, a diferencia de otras comunidades autónomas, la Región de Murcia aún no cuenta con un protocolo específico de atención sanitaria para la SQM, lo que dificulta la asistencia en centros de salud y hospitales. En muchos casos, las personas afectadas se ven obligadas a aportar protocolos de otras regiones para garantizar una atención segura ante intervenciones sanitarias.

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