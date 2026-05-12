El Aeropuerto de Corvera sigue levantando el vuelo con un 20% más de pasajeros en lo que va de año

Corvera sigue levantando el vuelo, con un crecimiento del 20% en el número de pasajeros hasta el mes de abril respecto al año anterior en las mismas fechas. El Aeropuerto Internacional Región de Murcia despega con fuerza en el arranque de 2026 con un total de 229.194 pasajeros, un 20,6% más que en el mismo periodo de 2025.

La actividad no solo es mayor en cuanto al volumen de personas que tomaron un avión o aterrizaron en Murcia: el aumento también se ve en los vuelos operados entre los cuatro primeros meses de este año, con 2.141 movimientos, casi un 22% más que el año anterior.

Desde Aena comunicaron este martes, apenas unos días después del susto en la pista por el aterrizaje de un avión incendiado, que un total de 97.238 pasajeros pasaron por la terminal del aeródromo murciano durante el mes de abril, lo que supone un incremento del 5,7% respecto al número de viajeros del mismo mes de 2025.

Solo en abril pasaron por la terminal 97.238 viajeros, un 5,7% más que en el mismo mes del pasado 2025

Del total de viajeros registrados en abril en el aeropuerto regional, 97.103 correspondieron a pasajeros de vuelos comerciales. De ellos, la mayoría se concentró en el mercado internacional, que creció un 1,7%, con 86.140 pasajeros contabilizados. Corvera ya cuenta los días para que en apenas unos meses se abran nuevas conexiones a destinos internacionales, como Venecia o Lille, de cara a la campaña de verano.

Por su parte, el mercado doméstico experimentó un destacado incremento del 54,3%, alcanzando los 10.963 pasajeros registrados, todo ello en comparación con el mismo mes del año anterior.

En cuanto a las operaciones, la terminal murciana gestionó un total de 783 vuelos en abril, lo que supone un 11,9% más respecto a los movimientos registrados en el mismo mes del ejercicio anterior.

Los datos refrendan la recuperación del crecimiento del Aeropuerto de Corvera, que recientemente era elegido por cuarta vez consecutiva como el mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros.

Aeropuertos del Grupo Aena

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) cerraron el mes de abril de 2026 con 33.494.009 pasajeros, un 3,6% más que en el mismo mes de 2025.

Además, gestionaron 290.393 movimientos de aeronaves, un 5,6% más que en 2025, y transportaron 125.808 toneladas de mercancías, un 5% más que en el mismo mes del año pasado.

En términos acumulados, hasta abril de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 114.757.924 pasajeros (un 3,7% más que en 2025); se registraron 994.719 movimientos de aeronaves (+2,5%) y se transportaron 489.223 toneladas de mercancías, un 4,8% más que en el mismo periodo de 2025.