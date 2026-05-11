Un murciano le pide matrimonio a Aitana en su concierto y ella le da un plantón viral: "No puedo, yo ya estoy..."

A veces el amor no llega a buen puerto, ni siquiera cuando uno se lo juega todo en un concierto. Un joven murciano lo intentó, con pancarta en mano y toda la ilusión del mundo, pero Aitana lo dejó solo con la esperanza, que es lo último que se pierde, (con mucho cariño y entre risas) ante miles de personas. El vídeo ya es viral.

Ocurrió el pasado sábado, 9 de mayo, durante el espectáculo que la artista barcelonesa ofreció en el Estadio Municipal Antonio Paredes de Roquetas de Mar (Almería), dentro de su gira. En un momento del show, Aitana se dedicó a recorrer con la mirada los carteles que sus fans habían llevado al recinto. Y entonces lo vio.

La pancarta de un chico de Murcia que le declaraba su amor y, sin medias tintas, le pedía que se casara con él. Lejos de ignorarla, la cantante la leyó en voz alta ante el público: "Hola, Aitana. Soy el niño de Murcia que se quiere casar contigo...".

Ella, visiblemente sorprendida, respondió con una mezcla de ternura y humor que desató la euforia del estadio: "Pero bueno, si ya te has hecho muy grande... ¿Cuántos años tienes ya? ¿22? Bueno... Pues no. No puedo. Yo ya estoy, vamos... Ya no."

El momento, captado por uno de los asistentes al concierto, no tardó en extenderse por redes sociales hasta convertirse en uno de esos clips que todo el mundo comparte. La espontaneidad de Aitana y el gancho de la historia (un murciano con el corazón en la mano y un 'no' como respuesta) hicieron el resto.

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Lo que el protagonista de la pancarta no sabe (o quizás sí) es que tendrá una nueva oportunidad de verla de cerca. Y muy pronto. Aitana actuará este viernes, 15 de mayo, en la Plaza de Toros de Murcia, en un concierto para el que las entradas llevan tiempo agotadas. Habrá que ver si el murciano más romántico de la Región se anima a intentarlo de nuevo... o si esta vez opta por disfrutar simplemente de la música.