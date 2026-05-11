"Lorca es un referente nacional en reconstrucción"

El alcalde, Fulgencio Gil Jódar, se reunió en el Ayuntamiento con representantes del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de la Región de Murcia (CITOP), coincidiendo con la celebración de la festividad de Santo Domingo de la Calzada, patrón del colectivo profesional, que este año ha tenido Lorca como sede.

La delegación estaba encabezada por el decano del Colegio regional, Manuel Camacho Piñera, que mañana tomará posesión como nuevo presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de España.

Durante el encuentro, Gil Jódar agradeció la elección de Lorca para esta celebración y se refirió a "la histórica vinculación de la ciudad con los profesionales de la ingeniería civil y de obras públicas, especialmente en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, como fueron los terremotos de mayo de 2011".

En este sentido, recordó que, tras los seísmos, "la actuación coordinada de ingenieros, arquitectos y técnicos resultó fundamental para evaluar de forma urgente miles de edificios, garantizar la seguridad de los ciudadanos y establecer prioridades en la reconstrucción", por lo que Lorca "se convirtió en un ejemplo de aprendizaje y en un referente nacional en materia de recuperación urbana tras una catástrofe".

"El trabajo técnico realizado tras los terremotos permitió actuar con rapidez, rigor y responsabilidad. Gracias a ello, hoy Lorca es un ejemplo de resiliencia, de reconstrucción bien planificada y de capacidad para transformar una tragedia en una oportunidad de mejora urbana y social", añadió el primer edil.

El alcalde también señaló que la colaboración entre el Ayuntamiento y los colegios profesionales continúa siendo permanente en la actualidad, especialmente en cuestiones relacionadas con la planificación urbana, las infraestructuras hidráulicas y la prevención de riesgos naturales.

Asimismo, reiteró la necesidad de que el Gobierno de España impulse de manera urgente las infraestructuras hidráulicas pendientes en el municipio para minimizar el impacto de episodios de lluvias torrenciales y riadas. "Lorca no puede seguir esperando actuaciones fundamentales para la seguridad de nuestros vecinos. Las presas de laminación y las obras de encauzamiento son esenciales para proteger vidas, viviendas y explotaciones agrícolas frente a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos", afirmó.

Por su parte, Manuel Camacho Piñera agradeció la acogida de Lorca y afirmó que la elección responde "a la importancia del municipio dentro de la Región de Murcia".

Tras el encuentro, los miembros del Colegio realizaron una visita por distintos enclaves del municipio para conocer de cerca el patrimonio histórico, urbano y cultural de Lorca, en una jornada de convivencia con actividades tradicionales organizadas por el colectivo profesional, como el concurso de lanzamiento de hueso de oliva.