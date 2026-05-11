Alarma por un brote de sarampión en Alcantarilla: Salud confirma ya tres casos y busca a los contactos estrechos de los contagiados

La Consejería de Salud de la Región de Murcia ha confirmado la detección de tres casos de sarampión en Alcantarilla, confirman fuentes sanitarias. España ya perdió recientemente el estatus de país libre de esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, tras más de un año de transmisión continuada del virus.

Tras la detección de los tres casos en el citado municipio, el departamento que dirige Juan José Pedreño activaba de inmediato los protocolos que existen para localizar a los posibles contactos de riesgo de los contagiados, además de para la adopción de medidas preventivas.

Los niños pequeños son, junto a las personas mayores, las embarazadas y los pacientes inmunodeprimidos, los más vulnerables frente a esta enfermedad, causada por un virus muy contagioso. Los afectados en Alcantarilla serían dos adultos y un menor que, al parecer, aún no había sido vacunado.

La Organización Mundial de la Salud retiró a España el estatus de país libre de esta enfermedad

"El Ministerio de Sanidad, junto con el Instituto de Salud Carlos III, trabaja en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola, para adaptarlo a la situación actual", apuntaron, al comienzo del presente 2026, desde el departamento que dirige Mónica García.

En este sentido, "Sanidad reafirma su compromiso con la eliminación del virus y trabaja con el Instituto de Salud Carlos III y las comunidades autónomas para responder de forma conjunta y eficaz", destacaron, para informar de que "en 2024 se confirmaron 227 casos de sarampión en España y en 2025 la cifra aumentó a 397, con un alto porcentaje de personas no vacunadas y otro vinculado a casos importados".

Noticias relacionadas

En el caso de la Comunidad de Murcia se detectaron cuatro casos en 2024 y otros cuatro en 2025, la mitad de ellos autóctonos y el resto importados. Si alguien detecta que tiene una erupción sospechosa en la piel y fibre alta, se recomienda que acuda a recibir asistencia médica de inmediato.