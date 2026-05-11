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El IMAS agiliza los trámites de solicitud de ayudas a la dependencia

La mayor novedad en el proceso incluye ajustes en la elección inicial del servicio o prestación, lo que "permite reducir el tiempo" de la gestión

Una cuidadora lleva a una persona dependiente a dar un paseo por Cartagena.

Una cuidadora lleva a una persona dependiente a dar un paseo por Cartagena. / Iván Urquízar

Santiago Ramón Torres

Santiago Ramón Torres

El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) actualiza su trámite para solicitar las ayudas a la dependencia. Este procedimiento, indica el Ejecutivo regional, que "se ha impulsado para agilizar la tramitación y el acceso a las prestaciones, lo que permite optimizar la coordinación entre las distintas unidades gestoras".

El nuevo procedimiento, que recalcan que mejora la gestión tanto para los solicitantes como para los profesionales, se estructura en tres modalidades: solicitud inicial, solicitud de revisión de grado y solicitud de traslado de expediente. Estas sustituyen y reorganizan los procedimientos que existían hasta ahora.

La solicitud inicial mantiene el contenido del modelo anterior, pero incluye ajustes en la elección inicial del servicio o prestación. Se trata de la mayor novedad, ya que anteriormente la elección del servicio o prestación se realizaba cuando se había valorado el grado de dependencia, "lo que permite una reducción de los tiempos en la tramitación", subraya la Comunidad.

Además, se incorpora una nueva solicitud de revisión de grado y un modelo específico de solicitud de traslado de expediente, que permiten una gestión más precisa y especializada, simplifican el procedimiento y también reducen, por tanto, los tiempos de tramitación.

El IMAS, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del nuevo procedimiento antes de ponerlo en marcha, difundió información actualizada a todas las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros. También ha informado de este cambio a todos los trabajadores sociales de los ayuntamientos y ha impulsado acciones formativas específicas dirigidas a los profesionales implicados en la tramitación de la dependencia. Además, ha facilitado información de estas modificaciones en todas las ventanillas únicas de la Región de Murcia.

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Por último, el Ejecutivo regional destaca que "el nuevo procedimiento, así como la correcta cumplimentación de las solicitudes y su clasificación, será clave para reducir cargas de trabajo en las unidades gestoras y agilizar la resolución de los expedientes". Asimismo, aseguran que la reducción de los trámites de ayuda a la dependencia se trata de "una muestra del compromiso del Gobierno regional con una gestión más eficiente, coordinada y ágil del sistema de atención a la dependencia".

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