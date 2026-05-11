Hostetur alerta de la "competencia desleal" de los alojamientos turísticos ilegales con los hoteles de la costa

El presidente de Hostetur, José Catalá Sanjuán, advirtió este lunes en la Asamblea Regional de que el modelo hotelero tradicional "se está convirtiendo en una idea antigua" ante la rápida transformación del mercado turístico y el auge de nuevas fórmulas de alojamiento vinculadas a las plataformas digitales.

Catalá realizó esta reflexión durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, en el marco de las audiencias legislativas sobre el proyecto de ley de bienes de interés turístico y de modificación de la Ley de Turismo de la Región de Murcia.

El representante de la patronal hotelera aseguró que el mercado turístico evoluciona "a una velocidad de vértigo" y señaló que muchas de las fórmulas actuales "dentro de cinco años habrán caducado".

"Seguimos pensando en el desarrollo turístico asociado a la idea de hotel y la idea de hotel se está convirtiendo en una idea antigua", afirmó. En este sentido, explicó que el crecimiento de las viviendas turísticas y de las plataformas digitales ha cambiado el modelo alojativo y ha generado una competencia que, en muchos casos, opera fuera de los marcos regulatorios.

"Nos afecta que de repente surja una oferta ilegal capaz de poner un producto turístico mucho más económico y competitivo porque no tiene las constricciones regulatorias a las que todos estamos sujetos", señaló.

"Necesitamos más pernoctaciones y más estabilidad para las empresas y el empleo turístico" José Catalá — Presidente de Hostetur

Catalá respaldó el proyecto de ley impulsado por el Gobierno regional y, especialmente, la modificación que obliga a toda la oferta alojativa turística, incluidas las viviendas turísticas, a incorporar el número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas en toda su publicidad y promoción, también en plataformas 'online'.

Según defendió, esta medida es "muy importante para defender la legalidad, la transparencia y la competencia leal", además de evitar situaciones de descontrol turístico "que desgraciadamente estamos viendo en algunos destinos competidores y que no queremos para nuestra Región".

Recursos "todavía insuficientemente aprovechados"

El presidente de Hostetur consideró que la ley supone "una apuesta estratégica" para el futuro turístico de la Región y destacó que la Comunidad cuenta con recursos culturales, religiosos, naturales, gastronómicos y etnográficos "todavía insuficientemente aprovechados". A su juicio, la creación de la figura de los bienes de interés turístico puede contribuir a uno de los principales retos del sector: la desestacionalización.

"Necesitamos más pernoctaciones y más estabilidad para las empresas y el empleo turístico", afirmó, indicando que el turismo actual "ya no busca solo sol y playa", sino experiencias, autenticidad y vínculos con el territorio.

Carmen Ayala, presidenta de Alianza por el Turismo, durante su comparecencia en la Asamblea. / L. O.

Identificación obligatoria

Por su parte, la presidenta de Alianza por el Turismo, Carmen Ayala, defendió que la futura ley de bienes de interés turístico debe servir para combatir la oferta irregular, obligando a incluir el número de registro turístico en las comunicaciones comerciales de alojamientos, incluidas las plataformas digitales. Durante su intervención, consideró que esta medida supone "un paso decisivo para luchar contra la competencia desleal y la oferta irregular".

La representante del sector señaló que quienes cumplen la normativa, invierten, generan empleo, pagan impuestos y mantienen estándares de calidad y seguridad "no pueden competir en desigualdad de condiciones" frente a quienes operan al margen de las reglas. En este sentido, ha defendido que combatir la economía sumergida es una obligación empresarial, turística y de protección al consumidor.

Ayala también valoró que el texto refuerce las exigencias relativas al cumplimiento de las normas de prevención y extinción de incendios en establecimientos turísticos, al considerar que "la seguridad debe ser siempre un principio irrenunciable en cualquier política turística moderna y responsable".

Alianza por el Turismo defiende que la futura ley incluya la obligación de mostrar el número de registro turístico en toda publicidad de alojamientos

Junto a este aspecto, la presidenta de Alianza por el Turismo respaldó la creación de la figura de los bienes de interés turístico, al entender que permitirá ampliar el reconocimiento más allá de las fiestas de interés turístico regional. Explicó que la Región cuenta con patrimonio histórico, cultura, gastronomía, espacios naturales, turismo religioso y manifestaciones tradicionales capaces de atraer visitantes durante todo el año.

A su juicio, la norma debe ayudar a romper la estacionalidad y a convertir esos recursos en "focos de atracción de visitantes". "Cuando un municipio gana notoriedad, ganan también los alojamientos, el comercio, la hostelería, la artesanía y las empresas", ha afirmado.

Ayala destacó que la futura declaración no debe ser solo un reconocimiento simbólico, sino "una herramienta de promoción, comercialización, posicionamiento y dinamización económica". También ha advertido de que el valor de la figura dependerá del rigor con el que se conceda y se mantenga. "El prestigio de una declaración institucional no está en el número de bienes de interés turístico, sino en el rigor con el que se conceda", señaló.