La Casa del Artesano dedica este mes a la confección en piel

La Casa del Artesano de Lorca continúa con su programación anual ‘12 meses, 12 oficios’ dedicando el mes de mayo a la confección en piel, con especial atención a la marroquinería y la elaboración artesanal de balones de fútbol.

Así lo anunció la edil de Artesanía del Ayuntamiento de Lorca, Mayte Martínez, junto con el director general de Impulso al Comercio, Rafael Gómez, y el presidente de ARTELOR, Martín Lario.

"Del 7 al 23 de mayo de 2026, este emblemático espacio acogerá una exposición en la que el público podrá conocer de cerca piezas únicas elaboradas en piel, destacando la calidad de los materiales y el valor del trabajo artesanal", señaló Mayte Martínez.

La muestra contará con la participación de Alejandro Rufete, de Rufete Piel, especializado en marroquinería artesanal -como bolsos, carteras y complementos realizados con pieles seleccionadas y técnicas tradicionales de corte, cosido y acabado-, y Juan Montiel, Jumondi, dedicado a la creación de balones de fútbol artesanos cosidos a mano, recuperando procesos tradicionales y cuidando cada detalle en su fabricación.

Además, se celebrarán demostraciones en vivo los días 8, 12, 19 y 22 de mayo, en horario de 11.00 a 13.00 horas, donde los artesanos mostrarán sus técnicas y procesos de trabajo, acercando al público a este oficio.

La asistencia a las demostraciones es gratuita, mientras que los grupos interesados deberán realizar inscripción previa a través del teléfono 968 320 898.

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Con esta iniciativa, la Casa del Artesano busca reforzar su compromiso con la difusión de los oficios artesanos y la puesta en valor de la tradición y la innovación en el trabajo con piel, una apuesta compartida con el Ayuntamiento y la dirección general de Impulso al Comercio, que señalan que seguirán apoyando este tipo de iniciativas que buscan visibilizar la labor de los maestros artesanos.