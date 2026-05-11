El Alba Mediterranean Resort coge ritmo: así será la nueva urbanización de lujo con más de un millar de viviendas a 12 kilómetros del Mar Menor

La urbanización de lujo Alba Mediterranean Resort quiere consolidarse como "el principal nodo residencial entre Roldán y Torre Pacheco", con un planeamiento aprobado para 1.050 viviendas, empleando entre 200 y 250 trabajadores en obra y mantenimiento, y un modelo urbanístico de baja densidad que destina solo el 32% del suelo a edificación.

El proyecto, situado a dos kilómetros de Roldán y a cinco de Torre Pacheco, ha ejecutado ya el 40% del plan parcial y arranca este año la urbanización del 60% restante, lo que prevé multiplicar el empleo vinculado al desarrollo en los próximos meses.

El 40% de la superficie del resort se reserva a zonas verdes diseñadas con plantaciones autóctonas y criterios de eficiencia hídrica, una apuesta por la sostenibilidad que se traduce en menor consumo de agua y bajo mantenimiento. En la actualidad existen tres promociones terminadas, otras cinco en construcción y cinco más a la espera de licencia municipal, con 24 familias ya residiendo en el complejo.

La demanda combina compradores internacionales —principalmente de Reino Unido, Países Bajos y Bélgica— con familias locales que están adquiriendo parcelas para construir su propia vivienda. Situado a unos 12 kilómetros del Mar Menor, El Alba canaliza demanda turística nacional e internacional hacia un modelo residencial de interior basado en baja densidad, amplias zonas verdes y servicios completos, que ofrece la cercanía al mar sin contribuir a la masificación del litoral.

"El Alba es el espacio que conecta Roldán con Torre Pacheco, ofreciendo además oferta de ocio para los vecinos de ambas localidades. Es una apuesta del territorio y para el territorio", destacó Antonio Albaladejo, gerente de OEL Construcciones.

La Palapa Club fue inaugurada este fin de semana. / L. O.

Tendrá un centro comercial propio

El desarrollo se completa con dotaciones que vertebran el territorio. El Alba acoge desde 2011 el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria El Alba, reconocido por su valor arquitectónico e inaugurado oficialmente en 2013 por la entonces doña Sofía, y será el punto de llegada del paseo peatonal que conectará el casco urbano de Roldán con el centro educativo.

La siguiente fase del plan parcial contempla, además, un centro comercial que completará el equipamiento del entorno.

A estos servicios se suma desde este fin de semana La Palapa Club, el nuevo centro de ocio del resort, que incluye piscina con efecto playa, pistas de pádel, zona de bolos ingleses y espacios de restauración. La apertura, presentada en un acto al que asistieron el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y el presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), José Hernández, marca el arranque del uso de las zonas comunes por parte de los residentes y no residentes.

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Apuesta del territorio

Junto al resort se encuentra el Caserío Los Cachimanes, un núcleo de viviendas tradicionales que la nueva urbanización contribuye a poner en valor manteniendo la conexión con la identidad rural de la zona. Por su parte, el presidente de Frecom, José Hernández, presumió del valor del proyecto: "Se construye pensando en sostenibilidad, en equilibrio con el entorno, en empleo estable y en crear comunidad. Es un orgullo que una empresa asociada a Frecom esté liderando un desarrollo de esta envergadura, que genera riqueza, vertebra territorio y refuerza la calidad de vida de quienes viven en la zona".