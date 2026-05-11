Adiós a ver solo matrículas blancas de coches en 2026: las rosas ya sorprenden en las carreteras de Murcia

Si llevas un rato conduciendo por la autovía del Mediterráneo o de camino a Cartagena y de repente ves pasar un coche con una matrícula de fondo rosa, no te frotes los ojos: es real. Francia ha estrenado en 2026 un nuevo formato de placa provisional que ya empieza a dejarse ver en las carreteras españolas y que, sin duda, llama la atención de cualquiera que lo cruce.

Se trata de las denominadas matrículas rosas, un sistema que el país vecino ha puesto en marcha para sustituir a sus antiguas placas provisionales. Las reconocerás fácilmente: mantienen el formato alfanumérico habitual, pero lucen un inconfundible fondo rosa con el prefijo "WW", que en Francia indica que ese vehículo aún no ha completado su matriculación definitiva.

Su función es clara: permitir a las autoridades identificar a simple vista los coches que están en proceso de registro. No sustituyen al sistema español ni tienen validez permanente, pero sí circularán por nuestras carreteras mientras sus propietarios finalizan los trámites.

El sistema español: más de 80 millones de combinaciones posibles

Mientras los franceses estrenan color, el sistema español sigue su propio camino con una lógica que pocos conocen al detalle. Las matrículas actuales entraron en vigor el 18 de septiembre de 2000, cuando un Mercedes-Benz 230 SL matriculado en Vitoria con la placa 0000 BBB inauguró el formato que hoy todos conocemos: cuatro números, tres letras, fondo blanco y el escudo europeo con la "E" de España en azul.

Desde entonces, el sistema permite hasta 80 millones de combinaciones diferentes. La secuencia avanza de forma correlativa y en España se matriculan entre 80.000 y 120.000 vehículos al mes, aunque el ritmo no es uniforme: los últimos días de cada mes y el cierre de trimestre concentran una mayor actividad, porque los concesionarios apuran para cerrar sus objetivos de ventas.

¿Por qué no hay vocales en las matrículas?

Hay una razón muy concreta para que en tu matrícula nunca veas una A, una E o una I. La Dirección General de Tráfico (DGT) decidió excluir las vocales del sistema precisamente para evitar que las combinaciones formen palabras malsonantes, acrónimos comprometidos como ETA, FBI, ANO o PIS, o incluso nombres propios como EVA o ANA. Tampoco encontrarás la Ñ (fácilmente confundible con la N) ni la Q, que se presta a confusión con la O.

Y más allá de letras individuales, hay combinaciones completas que están directamente vetadas: "PUT", "CUL" o "KAK" son solo algunos ejemplos de los grupos excluidos del sistema para evitar situaciones incómodas o directamente ofensivas en la vía pública.

Qué matrículas verás este verano en España

Ahora viene la parte que más interesa a quien acaba de comprar o está pensando en comprarse un coche. La letra N entró en vigor en abril de 2025 y, desde entonces, la serie ha ido avanzando a un ritmo de aproximadamente 4.000 matriculaciones al día. A principios de abril de 2026, la secuencia se encontraba en el entorno de la combinación NLZ/NMB.

Con ese ritmo de avance, la proyección apunta a que a partir de junio de 2026 comenzarán a verse por las carreteras españolas combinaciones en torno a NNY, y que antes de que acabe el verano los coches nuevos podrían lucir hasta la combinación NPW. Junio y julio son, precisamente, dos de los meses con mayor volumen de ventas de vehículos nuevos en España, lo que explica que durante el verano (cuando la Región de Murcia recibe un aluvión de visitantes y la A-30 y la A-7 se llenan de coches de toda procedencia) sea especialmente llamativa la diversidad de matrículas que circulan al mismo tiempo.

Eso sí, conviene ser precisos: estas son proyecciones basadas en el ritmo histórico de matriculación, no un anuncio oficial de la DGT. Lo que sí ha confirmado el organismo es el funcionamiento del sistema y su velocidad de avance; las combinaciones concretas dependen del volumen de ventas real de cada mes.

La letra P, próxima parada

Mirando algo más allá, el hito que se avecina es la llegada de la letra P a las matrículas españolas, algo que los expertos sitúan a finales de 2026 o ya entrado 2027. Será la primera vez que los coches luzcan esa inicial, siguiendo la progresión natural del abecedario (sin vocales ni letras restringidas) desde que arrancó el sistema hace más de dos décadas.

Y para los más curiosos: el primer coche que se matriculó en España lo hizo hace más de 124 años, concretamente en el año 1900 y en las Islas Baleares, según datos de la DGT. Desde entonces, el sistema ha evolucionado hasta el punto de poder codificar ochenta millones de combinaciones distintas.

Un dato útil si buscas coche de segunda mano

Más allá de la curiosidad, saber leer una matrícula tiene una utilidad práctica muy concreta: detectar si un vehículo de segunda mano es tan nuevo como asegura quien lo vende. La práctica de rematricular un coche para aparentar que es más reciente de lo que realmente es sigue existiendo en el mercado de ocasión.

La mejor defensa ante este tipo de engaño es consultar el informe básico gratuito que ofrece la DGT sobre cualquier vehículo, que incluye la fecha de su primera matriculación. Ese dato no se puede falsificar y debería ser el primer paso antes de cerrar cualquier compra. Una letra en una placa puede contar mucho más de lo que parece, también en los concesionarios y particulares de la Región.