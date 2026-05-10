La Región de Murcia rediseña el control de la calidad del aire en áreas industriales

La Región de Murcia quiere cambiar la forma en la que se vigila la calidad del aire en sus principales áreas industriales. El objetivo ya no pasa por multiplicar estaciones de medición aisladas, sino por construir un sistema coordinado, más preciso y técnicamente avanzado que permita controlar mejor las emisiones, optimizar recursos y, al mismo tiempo, reforzar la competitividad del tejido productivo.

El Valle de Escombreras, epicentro industrial de la Comunidad y uno de los enclaves estratégicos del sureste español, será el primer gran laboratorio de este nuevo modelo.

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha elaborado un decreto que sentará las bases jurídicas para implantar un sistema compartido de control de la calidad del aire a escala regional. La norma inicia este lunes su fase de información pública con la publicación del texto en el Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), abriendo así un periodo de participación para ciudadanos, organizaciones sociales, administraciones, universidades, colegios profesionales y representantes empresariales.

Fuentes de la Consejería explican que la iniciativa constituye "una de las primeras medidas" incluidas en el Plan Industrial de la Región de Murcia, dentro del eje denominado ‘Industria Más Sostenible’. El propósito es avanzar hacia un modelo industrial "más moderno, eficiente y competitivo", al tiempo que se refuerzan las garantías ambientales y se racionalizan las infraestructuras de vigilancia atmosférica.

El nuevo sistema será además objeto de análisis este lunes en el Consejo Asesor de Medio Ambiente

La futura regulación afectará especialmente al entorno del Valle de Escombreras, donde actualmente confluyen numerosas instalaciones industriales y una elevada concentración de actividad productiva. Hasta ahora, las autorizaciones ambientales integradas han obligado a muchas empresas a instalar estaciones propias de medición de calidad del aire en sus perímetros. Ese sistema, según reconocen desde Medio Ambiente, ha generado con el paso del tiempo problemas técnicos, dificultades de emplazamiento y una creciente complejidad operativa.

La nueva propuesta pretende sustituir esa lógica fragmentada por un sistema coordinado e integrado en la Red Regional de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire. En el caso de Escombreras ya existen tres estaciones regionales, y el nuevo decreto permitirá determinar, mediante criterios científicos y estudios técnicos avanzados, si son suficientes o si será necesario ampliar la red.

"Se trata de medir mejor, no de multiplicar indiscriminadamente las estaciones", aclaran fuentes del departamento autonómico. Para ello se desarrollarán estudios conjuntos de dispersión atmosférica que analizarán factores como la meteorología, la topografía, las emisiones industriales o los niveles de contaminación de fondo. El objetivo será identificar qué puntos ofrecen datos realmente representativos del comportamiento atmosférico del conjunto del área industrial.

La Consejería sostiene que este enfoque permitirá evitar duplicidades y eliminar infraestructuras poco eficientes o difíciles de gestionar. Cada estación tendrá una función concreta y una ubicación técnicamente justificada, lo que facilitará disponer de datos homogéneos, comparables y trazables dentro de una única red oficial.

Estudios científicos y análisis conjuntos permitirán determinar las estaciones necesarias

El Gobierno regional considera que el nuevo modelo aportará ventajas tanto desde el punto de vista ambiental como económico y administrativo. Por un lado, explican, mejorará la calidad y la representatividad de la información disponible sobre el aire en las zonas industriales. Por otro, permitirá compartir costes de mantenimiento y renovación entre la Administración y el sector empresarial, optimizando así los recursos públicos destinados a estas infraestructuras.

Además, el decreto persigue simplificar procedimientos y unificar criterios técnicos. Las mismas fuentes destacan que la existencia de un marco "más claro, coordinado y previsible" facilitará a las industrias el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y reducirá la dispersión de sistemas de monitorización.

La iniciativa también forma parte de la estrategia regional para redefinir el Valle de Escombreras como un ‘Valle Verde’, una denominación con la que el Ejecutivo autonómico busca asociar el futuro de la zona a parámetros de sostenibilidad, innovación y transición industrial.

Dentro del proceso de tramitación, la Consejería dará audiencia a distintos organismos e instituciones vinculados al ámbito ambiental, técnico y académico. Entre ellos figuran la Federación de Municipios de la Región de Murcia, la Facultad de Química de la Universidad de Murcia, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPCT, los colegios profesionales de Químicos, Biólogos e Ingenieros Industriales, así como la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM) y la Asociación de Empresas del Valle de Escombreras (AEVE).

El nuevo sistema será además objeto de análisis este lunes en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, órgano encargado del seguimiento y coordinación de las políticas ambientales regionales.