La Región de Murcia acude al rescate de la alondra ricotí

La alondra ricotí (Chersophilus duponti) es una pequeña especie de ave de la familia de los aláudidos, que habita la Región de Murcia en zonas de matorral bajo. En la actualidad, según la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), la especie "se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre".

Es por ello que la Comunidad intervendrá dos áreas en las que vive, como son los montes públicos de El Picarcho y la Solana del Puerto, localizados cerca de la frontera de la Región de Murcia y Castilla-La Mancha, "con el objetivo de favorecer la conservación de esta especie en la Región de Murcia", explica la Comunidad en una nota de prensa.

La intervención se orienta a reforzar las condiciones del medio para esta especie. La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, subrayó que la actuación responde a una prioridad de conservación marcada por los datos de seguimiento. "Cuando una especie alcanza niveles tan bajos de presencia, la administración tiene la obligación de actuar con rapidez y criterio técnico, reforzando el hábitat allí donde todavía es posible sostenerla", señaló.

Los seguimientos que ha llevado a cabo en los últimos años el Ejecutivo regional reflejan un "escenario de elevada fragilidad". La secretaria autonómica insistió en que estas cifras exigen actuar con perseverancia y continuidad, reforzando el trabajo de campo y la planificación.

"Cada decisión cuenta cuando hablamos de especies en situación crítica. Este tipo de medidas, centradas en el hábitat, son una herramienta esencial para frenar el declive y dar opciones reales a la recuperación", añadió Ferreira. Es por ello que esta actuación comenzó el pasado mes de marzo y se desarrollará durante diez meses, con suspensión durante la época reproductora de la especie.

Entorno destruido

La principal causa que ha llevado a la alondra ricotí a esta situación límite es la destrucción de su hábitat natural, que se suman a las elevadas tasas de depredación natural que esta especie sufre, según SEO Birdlife. Es por ello que se incluye en el Libro Rojo de las Especies Amenazadas de España de 2021 y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

La destrucción de su hábitat se debe a "la roturación de zonas de estepa para cultivos o repoblaciones forestales, y la regeneración excesiva del matorral propiciada por el abandono de determinadas prácticas agroganaderas", según explica la Sociedad Española de Ornitología.

Para frenar su retroceso y favorecer la conservación de la alondra ricotí, esta organización propone "medidas de carácter legal como revisar la catalogación actual especie (’Vulnerable’) y declararla ‘En Peligro de Extinción’, elaborar planes de recuperación o conservación en las comunidades autónomas, con presencia de la especie y designar nuevas zonas ZEPA o ampliar las existentes para que alberguen un mayor porcentaje de la población reproductora".