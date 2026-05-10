Se ha recuperado todo el patrimonio cultural dañado

El proceso de recuperación del patrimonio cultural de la ciudad ha sido innovador, al carecer de antecedentes similares tras una catástrofe en bienes culturales. Se ha recuperado la práctica totalidad del patrimonio cultural dañado. El alcalde, Fulgencio Gil Jódar, destacaba la «coordinación entre instituciones que ha sido extraordinaria, con un seguimiento del Plan Director pormenorizado, para lograr la ejecución de las intervenciones programadas». Se refiere al Plan Director para la Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca, promovido por el Ministerio de Cultura tras el terremoto, como herramienta de coordinación entre el Instituto de Patrimonio Cultural, la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Lorca y el Obispado de Cartagena.

Un documento que reflejaba el grado de afección de los bienes culturales, cuantificaba las inversiones y el programa de actuación para su recuperación, priorizando la rehabilitación según su grado de catalogación y su repercusión en la sociedad lorquina. La gestión ha tenido repercusión internacional, al ser el seísmo de Lorca una catástrofe natural en un contexto, donde el terremoto de L`Aquila de 2009 supuso un precedente inmediato en la gestión de restauración de los bienes culturales en la Unión Europea.

Los de México, de 2017, también proporcionaron otro modelo de gestión en un país con devastadores eventos sísmicos en su historia. Del análisis comparado, se obtuvieron conclusiones para las futuras actuaciones de gestión para la recuperación del patrimonio cultural tras un terremoto.

Se han recuperado todos los monumentos afectados por el terremoto, pero también en el desarrollo del plan se han realizado actuaciones arqueológicas que han puesto en valor los hallazgos producidos. «Ha sido un proceso innovador al carecer de antecedentes similares tras una catástrofe en bienes culturales, lo que llevó a obtener durante el proceso importantes distinciones y galardones», añadía el alcalde. El programa ‘Abierto por restauración’, del Ayuntamiento de Lorca, fue reconocido con el Premio Excelencias 2012 en Fitur. El Plan Director recibió el Premio Nacional de Restauración y Conservación del año 2014. Y la restauración de la Capilla del Rosario, el de arquitectura regional en 2015.

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El arquitecto Juan de Dios de la Hoz, en 2016, recibía el Premio Europa Nostra, entre otros, por la restauración de seis iglesias de Lorca (San Patricio, San José, San Mateo, Santiago, el Carmen, y el antiguo convento de San Francisco). «Ahora estamos inmersos en la recuperación del casco antiguo de la ciudad que contempla la reedificación de un centenar de solares vacíos, con viviendas para jóvenes, y proyectos para poner en valor la vieja Cárcel y la zona de los depósitos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla de Santa María», concluía Gil Jódar.