«Los médicos somos muy conformistas, pero con este Estatuto hemos estallado»

Virginia Izura (Pamplona), especialista en Neurofisiología que ha ocupado la jefatura de sección de esta especialidad en varios hospitales de la Región de Murcia en los últimos años y académica correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Región, ha sido ratificada esta semana como nueva presidenta del Sindicato Médico CESM en la Región tras asumir el cargo de forma provisional el pasado mes de abril.

Llega a la presidencia en un momento especialmente tenso. ¿Con qué ánimo asume esta responsabilidad?

Este, está claro, es uno de los momentos más difíciles por los que estamos pasando los médicos a nivel nacional y estuve valorando lo que suponía asumir la responsabilidad en estos momentos, tras la labor estupenda que han hecho tanto Clemente Casado como María José García Mateos. Una vez que lo tuve claro lo hice porque es un reto, un desafío, y porque se me presenta la oportunidad de al menos intentar mejorar la situación y la atención al paciente. El equipo que me acompaña lo hemos tenido siempre claro, nuestra fuerza fundamental son nuestros delegados y nuestro equipo de administración, quienes hacen un trabajo enorme que logra que el sindicato esté valorado. Para los cargos que nos hacían falta hemos elegido gente de mucha confianza como es el caso de Paco Agulló, que es una gran conocedor de la sanidad, tanto a nivel nacional y regional, o de Emilio Sánchez, que es un médico de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia con una capacidad de trabajo y liderazgo muy importante.

¿Qué cambia en el Sindicato Médico con Virginia Izura al frente?

La prioridad es el equipo. Pero nuestros objetivos no han cambiado, seguimos luchando por la dignidad de nuestro trabajo y por la calidad de la asistencia al paciente. Lo importante es la diversidad de todos los que estamos aquí para hacer propuestas y aunar opiniones. A título personal sobre qué puedo aportar yo, quizá destacaría una cualidad que a veces es una virtud y a veces es un defecto y es que soy muy rápida, me gusta definir los objetivos e ir a por ellos. Aunque es cierto que antes de tomar una decisión estudio los pros y los contras. También soy muy conciliadora y me gusta hablar y buscar vías de acuerdo antes que enfrentarme.

¿Cuál es su primera prioridad: el Estatuto Marco, el acuerdo regional de 2022 o la situación diaria en los centros?

Eso es un ‘mix’. Los tres frentes están abiertos y en los tres se trabaja. Por una parte, el Estatuto Marco no está solucionado y debemos seguir en la lucha para intentar lograr nuestros objetivos. Pero no olvidamos los conflictos que tenemos con la Comunidad Autónoma porque hay acuerdos firmados desde 2023 que están incumplidos y esa es una acción paralela en la que seguimos trabajando. Y la actividad diaria de nuestros hospitales y centros de salud es también una labor fundamental, el luchar día a día por resolver los conflictos que tienen nuestros médicos en cada uno de los centros sanitarios.

En este conflicto hemos vuelto a ver a los médicos murcianos en la calle, cuando hacía años que no salían. ¿Han llegado a una situación límite? ¿Ve visos de que se logre una solución?

Hemos tenido pequeñas concentraciones, como fue en el caso de la pandemia, pero la última huelga de médicos a nivel nacional importante fue en 1995. En esa nos mantuvimos de huelga indefinida más de 48 días consecutivos y se tuvieron que suspender más de 100.000 operaciones quirúrgicas, un paro en el que reclamábamos que se equipararan los salarios a nivel nacional por las diferencias tan grandes que había por comunidades autónomas. Fue una lucha dura, en aquel momento gobernaba Felipe González, y logramos alcanzar un acuerdo. Los médicos somos muy conformistas porque nos dedicamos a nuestra actividad diaria y relegamos otras cosas en el tiempo, pero con esta propuesta de Estatuto Marco hemos estallado. Sobre si vislumbramos un fin al conflicto, intentamos ser optimistas, pero de momento las negociaciones están paradas y se retomarán el día 15, aunque desde el Comité de Huelga se ha pedido negociar directamente con el presidente del Gobierno.

¿Qué tendría que incluir un estatuto propio para que el colectivo lo considerara aceptable?

Hay una petición que es básica y es el tener un ámbito de negociación propio, una mesa de negociación propia. Nosotros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Hay médicos que trabajamos una media de 48 a 50 horas semanales cuando está puesta la jornada de 35 horas. Ningún trabajador en España tiene la jornada que tenemos los médicos, con jornada ordinaria, extraordinaria y complementaria. Lo que tiene que haber es una única jornada ordinaria y lo demás que sean horas extra. Tenemos una gran sobrecarga laboral, con agendas con más de 40 y hasta 50 pacientes, y los ciudadanos tienen que entender que si pedimos esto es para mejorar también la calidad asistencial y poder dedicarle a un paciente 10-15 minutos en lugar de 3 minutos. Y el último punto es la clasificación profesional.

¿Qué problema es hoy más grave en la Región de Murcia: falta de médicos, sobrecarga, listas de espera o precariedad?

Ese sería otro ‘mix’, ya que tenemos muchos problemas pendientes. Las infraestructuras sanitarias de Murcia son muy antiguas y se necesita una gran inversión en sanidad. Tenemos un hospital Virgen de la Arrixaca con 50 años que hoy en día tiene los mismos quirófanos que cuando se creó y con un plan de ampliación guardado en un cajón, así como un hospital Morales Meseguer que intentan arreglar a parches. El envejecimiento de las infraestructuras, la poca inversión y el equipo de recursos humanos son temas a abordar.

Ahora que menciona los recursos humanos, ¿en qué nivel de cumplimiento están los acuerdos de 2023?

En Primaria no se ha cumplido la limitación de agendas a 30 pacientes más 5 urgencias, pero tampoco se han cubierto 113 plazas de Medicina de Familia y 14 de Pediatría, habiéndose cubierto únicamente 30 de médico de familia y 5 de pediatra.

Los futuros médicos están eligiendo estos días especialidad MIR. ¿Qué le diría a un residente que duda entre quedarse en la Región o marcharse?

Les diría que elijan quedarse en Murcia porque además de la calidad de vida tienen también una buena calidad asistencial, pese a los conflictos abiertos, e instituciones que les respaldan como es CESM, que les da la afiliación gratuita mientras que son residentes. Pero para retenerles es fundamental que se les ofrezcan buenos contratos y de larga duración.

Usted es neurofisióloga y sigue manteniendo su actividad. ¿Cómo influye su experiencia clínica en su forma de hacer sindicalismo?

Llevo más de 30 años. He sido residente, adjunta, tutora de residentes y jefa de sección, lo que te hace conocer de primera mano los problemas que surgen en la actividad diaria, la relación de Primaria con hospitalaria y tener una perspectiva más amplia para proponer mejores soluciones.

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