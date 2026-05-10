Manuel Molina, el murciano que quiere llevar "menos postureo y más valores" al certamen nacional de Caballero de España

Manuel Molina, de 25 años, será representará a la Región de Murcia en la fase nacional del certamen Caballero de España, que se celebrará en Sevilla el próximo mes de septiembre. Natural de Molina de Segura, trabaja como comercial de eventos y dirige una agencia de azafatas, aunque su verdadera vocación está ligada al mundo de la moda, la imagen y la comunicación. Con 1,88 metros de altura y una preparación marcada por la disciplina, Molina afronta este reto con ilusión y responsabilidad, convencido de que estos concursos deben ir más allá de la estética para transmitir valores, compromiso y autenticidad

¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo de la moda?

Mis primeros pasos llegaron de la mano de la agencia Monroe Models. A los 16 años me presenté a un casting en Nueva Condomina y, desde el primer momento, sentí que podía ser el inicio de algo importante. Aquel mismo día, al bajar de la pasarela, me dijeron que estaba seleccionado. Fue una señal muy clara para mí: entendí que la moda era un espacio en el que podía abrirme camino.

¿Qué te motivó a presentarte al certamen Caballero de España?

Cuando tenía 12 años vi el certamen en Las Torres de Cotillas y me llamó mucho la atención el nivel, la calidad y el compromiso que transmitía. Para mí no es solo un concurso de imagen; es una plataforma que puede abrir puertas dentro de la moda española y que también permite representar unos valores.

Manuel Molina trabaja como comercial de eventos y dirige una agencia de azafatas / ISRAEL SANCHEZ

¿Cómo recibiste la noticia de que serías Caballero Murcia 2026?

Lo viví con mucha ilusión y también con responsabilidad. El proceso tuvo varias fases: una valoración física, una entrevista personal y una fase final en la que tuve que expresarme y explicar por qué podía representar durante un año el título de Caballero de Murcia. Cuando supe que había sido elegido, sentí que todo el esfuerzo empezaba a tener sentido.

¿Qué cualidades crees que vieron en ti para elegirte Caballero de Murcia?

Imagino que vieron compromiso con Murcia, respeto por sus tradiciones y muchas ganas de aportar algo positivo. Para mí, ser nombrado Caballero de Murcia no es solo recibir un título: es asumir una responsabilidad. Significa representar con orgullo los valores, la historia y el espíritu de nuestra tierra.

¿Cómo será la fase nacional del concurso? ¿A qué parte o prueba le tienes más miedo o respeto?

La fase nacional se celebrará en Sevilla, en septiembre. Más que miedo, siento respeto por todo el proceso. Las pruebas sirven para mostrar la personalidad, la preparación y la capacidad de cada candidato para asumir la responsabilidad del título. Al final, no se trata solo de dar la talla físicamente, sino de demostrar actitud, compromiso, seguridad y preparación.

Un Caballero debe salir a la calle, escuchar, conocer diferentes puntos de vista y transmitir una actitud positiva

Más allá de la estética, ¿qué crees que debe transmitir hoy un Caballero a la sociedad?

Un Caballero debe transmitir responsabilidad, respeto y conciencia. Debe entender el entorno que representa, saber convivir con personas distintas y actuar con educación. Una ciudad o una comunidad no se ha hecho bella sola: detrás hay trabajo, historias, esfuerzo y muchas personas que la hacen avanzar. Por eso creo que un Caballero debe salir a la calle, escuchar, conocer diferentes puntos de vista y transmitir una actitud positiva. La estética puede abrir una puerta, pero los valores son los que sostienen el camino. Lo de ser Cabllero llega después de muchas batallas.

Algunos de los trabajos de Manuel Molina como modelo / L.O.

Si tuvieras que destacar un rasgo de tu personalidad que te haga único, ¿cuál sería?

Destacaría mi curiosidad y mi capacidad de observar. Siempre me ha gustado entender a las personas, saber quién tengo delante y aprender de cada experiencia. He buscado rodearme de gente con más recorrido que yo para escuchar, crecer y comprender mejor la vida. De muchas personas he aprendido lo que quiero ser, y de otras, lo que no quiero repetir. Todo eso me ha ayudado a formar mi carácter y mis valores.

¿Qué papel juega la disciplina en tu día a día durante la preparación? ¿Cómo te estás preparando física y mentalmente para esta cita?

La disciplina es fundamental. Entreno cinco días a la semana y, en muchas ocasiones, voy dos veces al día al gimnasio. Hay gente que se queda un poco en 'shock' cuando lo cuento, pero para conseguir un buen físico y mantener un nivel competitivo hay que dedicar tiempo. Los fines de semana los suelo dedicar a trabajos de moda o a recuperar los días perdidos. Lo más exigente es mantener el equilibrio: entrenar, descansar, prepararme mentalmente y seguir cumpliendo con mis compromisos.

¿Has tenido que renunciar a algo para centrarte en este objetivo?

No lo veo tanto como renunciar, sino como aprender a organizarme y priorizar. Para estar presente en un proyecto así hace falta tiempo, compromiso y mentalidad. Este certamen puede ayudar a mostrar personas reales, con historia, esfuerzo y ganas de aportar. Para mí no se trata solo de disfrutar de lo bueno, sino de actuar, crecer y estar a la altura cuando llega una oportunidad importante. En este certamen, quien brilla, no solo destaca, sino que tiene historia y continúa el legado de generaciones anteriores.

¿Qué opinan amigos y familiares de tu presentación al certamen?

Mi familia me apoya y me cuida mucho. No me ponen impedimentos; al contrario, siempre me animan a vivir la experiencia, aprender de ella y aprovechar cada oportunidad que llegue.

En un mundo tan expuesto como el de la imagen, hay que tener carácter, saber quién eres y no permitir que la opinión de otros te aparte de tu camino

¿Qué mensaje lanzarías a los jóvenes de Murcia que pueden verte como un referente?

Les diría que no se frenen por nadie. Cada persona acaba encontrando su lugar, aunque a veces cueste más de lo que parece. No siempre llega más lejos quien puede, sino quien realmente quiere, insiste y no se rinde. Hay muchos espacios donde empezar, crecer y encajar. Si en un lugar no te entienden o no te sientes valorado, no te quedes parado: busca, muévete y encuentra el sitio donde puedas evolucionar. Si no encajas, no te sientas mal, vuela y busca.

¿Cómo afrontas las críticas, especialmente en un mundo tan expuesto como el de la imagen?

Intento no darle más importancia de la necesaria. Las críticas constructivas sí me interesan, porque pueden ayudarme a mejorar. Pero cuando una crítica solo busca hacer daño o llamar la atención, prefiero no perder energía en ella. En un mundo tan expuesto como el de la imagen, hay que tener carácter, saber quién eres y no permitir que la opinión de otros te aparte de tu camino. Dar explicaciones de lo que hacer uno por uno cansa.

¿Qué importancia tienen las redes sociales en un certamen como este?

Las redes sociales son una vía principal de comunicación entre los participantes y la sociedad. Permiten que la gente conozca quién eres, cómo piensas y qué quieres transmitir. En mi caso, me ayudan a conectar con personas fuera de mi entorno más cercano. Sin internet, quizá solo me conocerían en mi pueblo o dentro del ambiente de la moda; gracias a las redes, el alcance es mucho mayor y las oportunidades también. Gracias a internet todo es abierto y sin límites sociales, cualquiera puede ver y evolucionar.

Imágenes del portafolio del modelo Manuel Molina, Caballero de Murcia 2026 / L.O.

¿Crees que estos certámenes están evolucionando? ¿En qué sentido?

Sí, creo que están evolucionando. Cada generación es más inteligente que la anterior. Cada vez se valora más que una persona tenga algo que decir, que represente valores y que aporte contenido real, no solo una imagen. Las nuevas generaciones llegan más preparadas, con más conciencia y con menos miedo a mostrar su personalidad. Eso hace que los certámenes tengan más profundidad y puedan conectar mejor con la sociedad actual.

¿Qué te gustaría aportar tú para cambiar o mejorar la percepción de estos concursos?

Me gustaría aportar credibilidad y contenido real. Quiero demostrar que no soy solo estética: tengo criterio, historia, carácter y compromiso. También me gustaría hablar con claridad de lo que hay detrás de una preparación como esta: esfuerzo, disciplina, errores, aprendizaje y dificultades. Si mi participación sirve para elevar el estándar, me gustaría que fuera en esa dirección: menos postureo y más acciones concretas que tengan impacto en la comunidad. Que no solo representamos una imagen, sino una forma de actuar.

Las nuevas generaciones llegan más preparadas, con más conciencia y con menos miedo a mostrar su personalidad

¿Qué valores personales quieres llevar como bandera cuando compitas a nivel nacional?

Quiero llevar como bandera la valentía de ser uno mismo, la capacidad de evolucionar y la importancia de encontrar tu lugar. Soy el resultado de las personas que se han cruzado en mi vida, tanto las que elegí como las que formaron parte de mi camino. Estudié en cinco colegios diferentes y eso me enseñó a adaptarme, observar y construir mi identidad. En la moda encontré un espacio donde expresar mi mentalidad artística y convertir lo que antes podía parecer una diferencia en una fortaleza.

¿Qué imagen de la Región de Murcia te gustaría transmitir en el certamen nacional?

Me gustaría transmitir una imagen de Murcia llena de vitalidad, alegría y talento. Somos una región con festivales importantes, buen clima, carácter abierto y muchas posibilidades para crecer. También quiero mostrar que Murcia es un lugar atractivo para crear proyectos, invertir, emprender y generar oportunidades. Me encantaría que mi participación ayudara a proyectar una imagen positiva de la Región y de su gente; atraer a más empresas a que inviertan la Región y mejorar el sector laboral.

Manuel Molina, durante la sesión fotográfica para la entrevista de La Opinión / ISRAEL SANCHEZ

¿Qué referentes tienes dentro o fuera del mundo de la moda?

Dentro de la moda me inspiran figuras como Alexander McQueen, por su capacidad para convertir su historia en arte, y Virgil Abloh, por romper barreras y abrir caminos desde una visión diferente. Me interesan las personas que no se limitan a encajar, sino que crean un lenguaje propio y dejan huella.

Quiero mostrar que Murcia es un lugar atractivo para crear proyectos, invertir, emprender y generar oportunidades

Si ganaras el título nacional, ¿cuál sería tu primer objetivo?

Mi primer objetivo sería utilizar esa visibilidad para defender a las personas que se han sentido diferentes, juzgadas o señaladas. Me gustaría hablar del bullying, del respeto a la intimidad y de la importancia de dejar que cada persona pueda desarrollarse sin tener que agradar a todo el mundo para estar tranquila. Quiero dar fuerza a quienes tienen energía positiva, a quienes quieren evolucionar y a quienes necesitan encontrar un lugar donde puedan ser ellos mismos.

¿Te gustaría que este título te abriera puertas profesionales? ¿En qué ámbito? ¿Dónde te ves dentro de cinco años, independientemente del resultado del certamen?

Sí, claro que me gustaría. Un certamen así da visibilidad nacional y, si se aprovecha con actitud y profesionalidad, puede abrir puertas. Me gustaría que esas oportunidades estuvieran relacionadas con la moda, la imagen, las campañas, la comunicación y los proyectos creativos. Dentro de cinco años me veo trabajando en moda al cien por cien, sin tener que compaginarlo con otros empleos, y pudiendo vivir de aquello en lo que realmente creo.

Dentro de cinco años me veo trabajando en moda al cien por cien, sin tener que compaginarlo con otros empleos

¿Qué mensaje te gustaría trasladar a quienes te apoyan desde Murcia?

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Quiero dar las gracias a todas las personas que me apoyan. A mi familia, a quienes han formado parte de mi educación, a las agencias de moda que me han abierto puertas y a los fotógrafos -entre ellos, a Pau Bernabé y Francisco- que han confiado en mí sin pedir nada a cambio. También a la gente trabajadora de la Región, que hace que Murcia funcione cada día. Me siento muy agradecido por todo ese apoyo y quiero dedicar mis logros a quienes me han ayudado a crecer, a protegerme y a seguir adelante. Este moreno murciano está dispuesto a brillar, pero sabe que no lo hace solo.