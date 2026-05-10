La compra de coches diésel cae en picado a favor del acelerón que pegan los eléctricos

El diésel ya no seduce todo lo que lo venía haciendo años atrás. Lo que antes andaban buscando conductores en los mercados y concesionarios como símbolo de eficiencia y ahorro en largas distancias, ahora atraviesa una caída importante en el mercado automovilístico. E, indudablemente, los pronósticos, con el encarecimiento del combustible por la guerra en Irán, seguirán agravando una tendencia de compra a la baja de un 40% en la Región de Murcia.

Los interesados en hacerse con un nuevo turismo ven con recelo el endurecimiento de las normativas medioambientales para el diésel, la creciente complejidad de sus sistemas anticontaminación -como los filtros de partículas o el AdBlue- y su menor eficacia en trayectos urbanos, donde estos componentes sufren más averías y mayores costes de mantenimiento. A todo ello se suma el giro estratégico de los fabricantes, que han ido reduciendo o eliminando progresivamente los motores diésel de sus catálogos en favor de alternativas híbridas y eléctricas.

Hasta finales de abril, tan solo se han registrado 231 matriculaciones de coches diésel en la Comunidad en lo que llevamos de año, lo que representa una cuota total del mercado apenas mínima, del 3,52%. Así, en el total acumulado de enero a abril de este año, hay una caída interanual del 38,4% con respecto a 2025.

Así consta en el último informe de matriculaciones de turismos y todoterrenos que elabora mensualmente Faconauto a partir de los datos que aporta la propia DGT. A lo largo del pasado mes de abril solo se vendieron 52 vehículos diésel en nuestra Comunidad, lo que supone una variación de un -41,57% respecto al mismo mes del año anterior.

«Se ha hundido, como era lógico. Prácticamente todas las marcas han ido retirando estos motores de su catálogo, salvo para vehículos industriales», sostiene a La Opinión, José de la Cruz, presidente de Gretamur (Gremio Regional de Talleres de Reparación de Automóviles de la Región).

Al margen de las medidas cada vez más estrictas para estos motores por parte de los países europeos y de que el precio en las gasolineras esté, desde que estalló el conflicto, al alza, De la Cruz expone que los sistemas anticontaminación que incorporan, como el filtro de partículas o el AdBlue, siguen sin funcionar correctamente en entornos urbanos. «Si el vehículo se utiliza principalmente en ciudad, estos componentes acaban generando problemas y costes adicionales. Por eso, los diésel están quedando como vehículos pensados para hacer muchos kilómetros, especialmente en carretera y autovía».

Los gasolina pierden fuelle

También la gasolina va perdiendo protagonismo, aunque a varias marchas aún por debajo del diésel. Su caída, con 1.345 vehículos matriculados en lo que llevamos de año, es de casi un 15% con respecto a enero-abril de 2025, alcanzando una cuota de un 20,5% del total. Respecto al último mes, las matriculaciones de gasolina se situaron en 347 unidades, un 12,59% menos que en abril del pasado año.

¿Y qué motores se están aprovechando de esta caída? Los electrificados, híbridos o de gas: cerca de ocho de cada diez coches que se venden en la Región de Murcia ya son de este tipo.

De las 1.672 matriculaciones durante el pasado abril, que suponen un arreón del 18,25% respecto al mismo mes del año anterior, 1.273 unidades correspondían a estas motorizaciones alternativas a los carburantes clásicos, como pueden ser los microhíbridos que, en la práctica, son motores gasolina con un apoyo eléctrico que les permite obtener la etiqueta ambiental eco, así como los GLP, apunta el presidente de Gretamur.

«Vienen para quedarse»

Pero, sin duda, los que vienen experimentando en los últimos meses un auge que «ha venido para quedarse» son los eléctricos con un «imparable» aumento.

«Aunque antes había reticencias por la falta de infraestructura con puntos de recarga públicos, la autonomía limitada en kilómetros que podían recorrer y otros factores, ahora la situación ha cambiado. Actualmente ya existen vehículos eléctricos con autonomías de 500 a 600 kilómetros reales en uso urbano. En carretera depende del estilo de conducción, pero en general son perfectamente válidos. Con un punto de carga en casa y una gestión adecuada, el eléctrico hoy por hoy es una de las mejores opciones», apunta De la Cruz.

En este sentido, asegura que aquellos potenciales clientes que ponen sus ojos y preguntan cada vez más por los eléctricos «han perdido el miedo porque se ha demostrado que no dan problemas relevantes. Además, aunque incorporan mucha tecnología y software, a nivel mecánico son más sencillos, requieren menos mantenimiento y no están generando averías importantes».

A todo esto, añade el máximo representante de Gretamur, se suman las distintas ayudas públicas lanzadas, como las del Plan Moves. Dependiendo del vehículo, dice, pueden oscilar aproximadamente entre 4.000 y 4.500 euros a nivel estatal, además de las deducciones fiscales en la renta de unos 3.000 euros y ayudas autonómicas adicionales de hasta unos 7.000 euros, como las que ha puesto en marcha el Gobierno regional. Todos estos factores son incentivos, dice, «importantes y que fomentan la compra de eléctricos».

En cuanto al comportamiento del mercado en el acumulado de los cuatro primeros meses del año, la Región de Murcia suma 6.554 turismos matriculados, cifra que representa un aumento del 14,34% frente al mismo periodo de 2025.

Por su parte, el sector de vehículos industriales registró en abril 72 matriculaciones, un 16,3% menos que en el ejercicio anterior, con un acumulado anual de 353 unidades (-25,1%).

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El apartado de autobuses y microbuses contabilizó 4 unidades en el mes de abril (-88,6%) y un total de 25 unidades en el periodo enero-abril, lo que supone una disminución del 51% respecto al mismo cuatrimestre de 2025.