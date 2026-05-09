Meteorología
Las tormentas vuelven a descargar con granizo en el Campo de Cartagena
La alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas seguirá activa hasta la tarde
Por segunda vez esta semana, las tormentas matutinas han acompañado a buena parte de la Región durante las primeras horas de este sábado, especialmente en la Comarca del Campo de Cartagena y la Vega Media del Segura. Los nucleos tormentosos procedentes del Mar Mediterráneo han descargado con fuerza en varios puntos e incluso acompañados de granizo.
El municipio de Cartagena es el que mayor cantidad de precipitaciones ha registrado. Según la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), los pluviómetros de Benipila, Canteras y Albujón habrían superado los 20 mm en un corto espacio de tiempo. En Balsicas también se habrían llegado a los 25 mm tras un brusco amanecer traído por el frente.
El granizo ha sido uno de los elementos que más han sorprendido a los vecinos de la ciudad portuaria. Aunque no de gran tamaño, se ha dejado ver en distintos lugares de la ciudad. Por otro lado, en Murcia ha sido cortado el Camino Torre Abellán en Avileses.
Alerta amarilla hasta la tarde
La alerta amarilla por tormentas y lluvias que pueden alcanzar los 15 mm en una hora en el Campo de Cartagena y la Vega del Segura seguirán activos hasta las 16h de este sábado.
Por precaución, el Ayuntamiento de Murcia ha cerrado y balizado los siguientes jardines: Floridablanca, Jardín Chino, Reina Sofía, Cuartel de Artillería, Malecón y palmerales de Santiago y Zaraíche.
- La tormenta descarga con fuerza en la costa de la Región: Una tromba de agua deja 125 litros y una manga marina en Los Alcázares
- Fallece la exgerente del Área IV de Salud, Mercedes Barba, tras sufrir un atropello en Caravaca
- Un tiroteo en Sangonera la Verde deja a un joven de 18 años herido grave
- Roberto Brasero avisa de que el peor día de lluvia en la Región de Murcia aún está por llegar
- El Ministerio pone fecha al inicio de las expropiaciones para construir el primer tramo del Arco Norte de Murcia
- En directo: Barça-ElPozo Murcia
- Ya está en vigor en la Región de Murcia: los trabajadores tienen derecho a 6 horas pagadas cada semana para buscar un nuevo empleo
- María Guerrero abandona Vox y denuncia el trato recibido por parte de Gestoso, 'carente de la más mínima educación