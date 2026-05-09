Las tormentas vuelven a descargar con granizo en el Campo de Cartagena

Por segunda vez esta semana, las tormentas matutinas han acompañado a buena parte de la Región durante las primeras horas de este sábado, especialmente en la Comarca del Campo de Cartagena y la Vega Media del Segura. Los nucleos tormentosos procedentes del Mar Mediterráneo han descargado con fuerza en varios puntos e incluso acompañados de granizo.

El municipio de Cartagena es el que mayor cantidad de precipitaciones ha registrado. Según la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), los pluviómetros de Benipila, Canteras y Albujón habrían superado los 20 mm en un corto espacio de tiempo. En Balsicas también se habrían llegado a los 25 mm tras un brusco amanecer traído por el frente.

El granizo ha sido uno de los elementos que más han sorprendido a los vecinos de la ciudad portuaria. Aunque no de gran tamaño, se ha dejado ver en distintos lugares de la ciudad. Por otro lado, en Murcia ha sido cortado el Camino Torre Abellán en Avileses.

Alerta amarilla hasta la tarde

La alerta amarilla por tormentas y lluvias que pueden alcanzar los 15 mm en una hora en el Campo de Cartagena y la Vega del Segura seguirán activos hasta las 16h de este sábado.

Por precaución, el Ayuntamiento de Murcia ha cerrado y balizado los siguientes jardines: Floridablanca, Jardín Chino, Reina Sofía, Cuartel de Artillería, Malecón y palmerales de Santiago y Zaraíche.