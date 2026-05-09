Ocio
Ruta cultural y bioclimática por los Barrios Altos de la mano de Natur-W
L.O.
Las ediles de Medio Ambiente y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández y Rosa María Medina, anunciaron la celebración de una iniciativa que viene de la mano del proyecto Natur-W, que contempla la rehabilitación de los Barrios Altos del municipio lorquino. Se trata de una ruta bioclimática y cultural por los Barrios Altos de Lorca, para permitir disfrutar de este entorno, protagonista de una revitalización urbana y medioambiental.
La cita, de una hora y media de duración, tendrá lugar el próximo 9 de mayo, a las 10.30 horas, y contará con guías locales de la Fundación Iniciativas El Gigante. El recorrido tomará como punto de partida la plaza de España con llegada al Parque de la Mujer.
«Durante la experiencia, los asistentes podrán descubrir cómo el diseño tradicional de nuestras calles y el conocimiento de nuestros mayores son herramientas claves frente al cambio climático», ha indicado Hernández.
Los interesados podrán hacer su reserva y obtener más información a través de la web rutaporlorca.eventbrite.es.
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