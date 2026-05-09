La Región lidera la exportación de brásicas, con dos tercios del total

La Región de Murcia consolida su liderazgo como principal comunidad exportadora de brócoli y productos brásicos en España, y ya concentra el 65 por ciento del valor total de las exportaciones nacionales, con un valor que alcanzó los 501 millones de euros en 2025.

El brócoli se mantiene como cultivo predominante, seguido de la coliflor y las coles, en un contexto de mejora de la productividad global. Las exportaciones murcianas de brásicas llegan a más de 40 países, con Reino Unido y Alemania como principales destinos, seguidos de Francia, Países Bajos y Polonia.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, resaltó hoy estas cifras durante la Asamblea General de la asociación +Brócoli, que “consolidan la posición de liderazgo de la Comunidad en los mercados internacionales y la sitúan como referente del sector agroalimentario español”.

“Las cifras reflejan la fortaleza, competitividad y capacidad exportadora de nuestro sector hortícola, que continúa posicionando a la Región de Murcia como una potencia agroalimentaria a nivel europeo”, recalcó Rubira.

La consejera subrayó la importancia de seguir impulsando la innovación, la sostenibilidad y la apertura a nuevos mercados como claves para reforzar el crecimiento del sector. “El trabajo conjunto de agricultores, empresas y entidades como +Brócoli es fundamental para seguir avanzando en calidad y diversificación”, defendió la titular de Agricultura.

Rubira destacó el papel del brócoli como cultivo estratégico dentro de la producción regional, ya que representa más del 80 por ciento de la superficie destinada a brásicas, con cerca de 14.000 hectáreas cultivadas y una producción que roza las 196.000 toneladas.

La Región de Murcia cuenta en la campaña 2026 con una superficie total de 17.126 hectáreas de brásicas y los productores estiman que se superen las 277.000 toneladas, “lo que refleja la elevada capacidad productiva del sector”, remarcó la consejera.

Los datos del primer bimestre de 2026 apuntan a una evolución positiva, con un crecimiento del 3,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, lo que refuerza las perspectivas de consolidación del sector en los mercados internacionales.

Promoción de hábitos saludables

La consejera resaltó la labor de la asociación +Brócoli en la promoción del consumo de este producto y en la difusión de sus beneficios nutricionales entre la población. En este sentido, destacó su papel en el desarrollo de campañas de concienciación y educación alimentaria, especialmente dirigidas a los más jóvenes.

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“Entidades como +Brócoli son fundamentales para acercar hábitos de vida saludables a la sociedad y reforzar el posicionamiento de nuestros productos en los mercados”, expuso Rubira.