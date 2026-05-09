Cuatro piezas restauradas se unen al Museo Arqueológico Municipal de Lorca

El Museo Arqueológico Municipal de Lorca enriquece su exposición permanente con cuatro piezas arqueológicas restauradas que permitirán a lorquinos y visitantes descubrir nuevos testimonios materiales de más de cinco mil años de historia del municipio. La actuación ha sido impulsada gracias a la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, que durante el año 2025 financió íntegramente los trabajos de conservación y restauración.

Al acto de presentación acudieron, además del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, técnicos municipales, miembros de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico y la restauradora encargada de la intervención, Josefina Monteagudo Merlos, conservadora y restauradora de Bienes Culturales, especializada en Arqueología, quien desarrolló los trabajos en el taller de restauración del museo a lo largo del pasado año, así como el director del museo, Andrés Martínez.

Las cuatro piezas restauradas proceden de excavaciones arqueológicas realizadas en distintos enclaves del municipio.

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Se trata de un vaso de alabastro calcolítico, fechado a mediados del III milenio a.C., hallado en 2016 durante la excavación arqueológica de la calle Marsilla, número 12; un alabastrón, pequeño recipiente elaborado en alabastro, localizado en 2007 en la tumba 21 del yacimiento de calle Álamo esquina Núñez de Arce; un separador de hilos o tensador de placas, elaborado en hueso decorado, hallado también en 2007 formando parte del ajuar de la tumba 22 del mismo enclave arqueológico y una olla de cocina del siglo XV, recuperada en 2016 durante las excavaciones arqueológicas de la casa XIV de la judería del Castillo de Lorca.