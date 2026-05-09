Patrimonio
Cuatro piezas restauradas se unen al Museo Arqueológico Municipal de Lorca
Seleccionadas por la Asociación de Amigos del Museo, formarán parte de la exposición permanente
L.O.
El Museo Arqueológico Municipal de Lorca enriquece su exposición permanente con cuatro piezas arqueológicas restauradas que permitirán a lorquinos y visitantes descubrir nuevos testimonios materiales de más de cinco mil años de historia del municipio. La actuación ha sido impulsada gracias a la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, que durante el año 2025 financió íntegramente los trabajos de conservación y restauración.
Al acto de presentación acudieron, además del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, técnicos municipales, miembros de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico y la restauradora encargada de la intervención, Josefina Monteagudo Merlos, conservadora y restauradora de Bienes Culturales, especializada en Arqueología, quien desarrolló los trabajos en el taller de restauración del museo a lo largo del pasado año, así como el director del museo, Andrés Martínez.
Las cuatro piezas restauradas proceden de excavaciones arqueológicas realizadas en distintos enclaves del municipio.
Se trata de un vaso de alabastro calcolítico, fechado a mediados del III milenio a.C., hallado en 2016 durante la excavación arqueológica de la calle Marsilla, número 12; un alabastrón, pequeño recipiente elaborado en alabastro, localizado en 2007 en la tumba 21 del yacimiento de calle Álamo esquina Núñez de Arce; un separador de hilos o tensador de placas, elaborado en hueso decorado, hallado también en 2007 formando parte del ajuar de la tumba 22 del mismo enclave arqueológico y una olla de cocina del siglo XV, recuperada en 2016 durante las excavaciones arqueológicas de la casa XIV de la judería del Castillo de Lorca.
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