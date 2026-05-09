‘Buenas hasta el hueso’ vuelve con frutitas animadas para conquistar las redes sociales

Vuelve la campaña “Buenas Hasta el Hueso” (www.buenashastaelhueso.es). Una iniciativa que se desarrolla en las redes sociales que comparten las federaciones de cooperativas agroalimentarias de Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y la Región de Murcia a través de Fecoam, respaldadas por Cooperativas Agro-Alimentarias de España. “Es una acción compartida para defender, promocionar y dar visibilidad a un sector que trabaja cada día para llevar fruta de calidad a los hogares”, apuntan desde la organización.

Este año, como novedad, la campaña viene apoyada por la versión digital de sus frutas, unos personajes simpáticos, divertidos y con personalidad que van a sumar su granito de arena para seguir poniendo en valor la producción española de hueso.

“La incorporación de estas ‘frutitas’ nos permite conectar mejor con todos los públicos, especialmente con los más jóvenes y las familias. Nos van a ayudar a reforzar nuestro mensaje sobre los beneficios de melocotones, nectarinas, albaricoques, paraguayos, ciruelas y cerezas”, señalan desde “Buenas Hasta el Hueso”.

En redes

Instagram, Facebook, X, Tik Tok y YouTube, donde la iniciativa “Buenas Hasta el Hueso” suma más de 15.000 seguidores, siguen siendo por cuarto año consecutivo el espacio para difundir sus contenidos audiovisuales y gráficos. Unos contenidos que buscan poner en valor estos alimentos y promover su consumo entre la población de todas las edades, centrando sus esfuerzos entre abril a septiembre, es decir, durante la campaña de producción de la fruta de hueso en España.

“Buscamos algo muy importante: que la fruta de hueso esté muy presente en el día a día de los consumidores. Que se vea como una opción fácil, cercana, apetecible, saludable y perfecta para cualquier momento. Hablamos de frutas muy nuestras, que forman parte de la campaña agrícola de muchas zonas productoras de España”, explican desde esta iniciativa.

Contenido variado

Vídeos llamativos y entretenidos, con recetas, catas, trucos, etc., y gráficas con consejos e ideas son los principales contenidos que los seguidores de “Buenas Hasta el Hueso” podrán disfrutar en sus redes. Y con las ‘frutitas animadas’ como gran protagonista de muchos de ellos. Además, como cada año no faltarán las colaboraciones con importantes influencers o sorteos para todos los públicos.

“Buscamos llamar la atención de todos los públicos, porque todos estamos en las redes. Por eso mezclamos información y entretenimiento, dando también protagonismo a la extraordinaria labor de las cooperativas agroalimentarias, que aportan su esfuerzo y experiencia para hacernos llegar un producto espectacular, especialmente apreciado también fuera de nuestras fronteras”, explican los responsables de la campaña.

Una atención que la pasada campaña fue magnífica, con 15 millones de impresiones y visualizaciones sumando todos sus perfiles, con cerca de dos millones de interacciones directas. Estos resultados han sido reforzados por prescriptores e influencers de distintas zonas del país, que han colaborado en la difusión de una campaña que ha realizado más de 750 publicaciones.

Durante sus tres años de trayectoria, esta iniciativa ha alcanzado cerca de 30 millones de impresiones con sus contenidos audiovisuales, consolidando además una comunidad de seguidores que no ha dejado de crecer edición tras edición.

Un consumo al alza

“’Buenas hasta el hueso’ es una iniciativa de la que nos sentimos orgullosos y que suma para lograr datos como los que indican que el consumo de fruta de hueso en hogares españoles creció alrededor de un 5’5% respecto al año anterior”, destacan los responsables del proyecto.

Una campaña en la que España volvió a situarse como el principal productor europeo de fruta de hueso, concentrando alrededor del 42% de la producción de la Unión Europea, con cerca de los 1’87 millones de toneladas y recuperando cantidades respecto a campañas anteriores marcadas por incidencias climáticas.

Además, las exportaciones españolas de fruta de hueso superaron las 870.000 toneladas, con un valor cercano a los 1.700 millones de euros, siendo Alemania, Francia e Italia los principales destinos.

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La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), y sus asociados del sector, colaboran de nuevo con una iniciativa que consideran “clave” para incentivar el consumo de la fruta de hueso en los hogares españoles.